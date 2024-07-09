6 فواكه ذهبية تساعد على الهضم وتعزيز صحة القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الهضم عملية ضرورية لتفكيك الطعام إلى مكوناته الأساسية، ليتمكن الجسم من امتصاصها والاستفادة منها في الحصول على الطاقة والنمو والإصلاح.

إليك، 6 فواكه غنية بالعناصر الغذائية تساعد على تسهيل الهضم، والحفاظ على صحة القولون، وفقا لموقع "healthline".

الكيوي

صديق للجهاز الهضمي وصحة القولون، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان.

البابايا

تحتوي البابايا على إنزيم الباباين الذي يساعد في تحلل البروتينات، ما يسهل عملية الهضم، بالإضافة إلى، احتوائه على الألياف التي تعمل على انتظام حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

الأناناس

غني بالبروميلين، وهو إنزيم معروف بخواصه المضادة للالتهابات وقدرته على تكسير البروتينات، ما يعمل على تسهيل عملية الهضم، والحفاظ على صحة القولون.

التفاح

التفاح مصدر جيد للبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تعمل كمضاد حيوي مغذي للبكتيريا المعوية المفيدة.

التين

التين غني بالألياف الغذائية، التي تعمل على تحسين حركة الأمعاء وتنظيمها، ومنع الإمساك، وتعزز صحة البكتيريا النافعة في القولون.

المانجو

تحتوي المانجو على نسبة عالية من الإنزيمات الهضمية، أهمها إنزيم الأميليز، الذي يؤدي دورا مهما في تحويل الكربوهيدرات المعقدة إلى سكريات بسيطة يسهل على الجسم امتصاصها، ما يساعد على تحسين عملية الهضم، وتقليل الشعور بالانتفاخ، وتخفيف أعراض عسر الهضم.

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