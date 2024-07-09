لم يعد العثور على فستان زفاف يناسب العروس الممتلئة أمراً صعباً، بعدما بات إدراج الموديلات ذات القياسات الكبيرة يقع ضمن أولويات كبريات الدور العالمية المتخصصة في صناعة أثواب الأعراس، فقد أصبح رؤية العارضات الممتلئات على خشبات العروض أمراً متوقعاً وعادياً، والنتيجة خيارات واسعة يضعها المصممون أمام كل فتاة تحلم بإطلالة مرتبة تواكب بها آخر صيحات الموضة مع مراعاة إخفاء عيوب الجسم وتشتيت النظر عن المناطق الممتلئة به.

في رحلة البحث عن فستان الزفاف المناسب قد تقع العروس في أخطاء كثيرة تطيل المهمة وتستنفد طاقتها وتهدر وقتها دون جدوى، لذا أردنا أن نعرض لكِ بعض النصائح التي ستجعل تسوق إطلالة العروس مهمة ممتعة وناجحة لأنها ستساعدك في اتخاذ القرار الصحيح بشأن الفستان الذي ستطلين به في ليلة العمر.

نصائح ذهبية على العروس الممتلئة يجب معرفتها قبل شراء فستان الزفاف



لتسهلي على نفسك مهمة التسوق لفستان الزفاف، عليكِ اتباع بعض النصائح التي ستخلصك من الحيرة وقت اتخاذ قرار الشراء، نلخصها لكِ في النقاط التالية:

كوني مرنة التفكير: فأحياناً موديلات فساتين الزفاف التي احتفظنا بصورها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى هواتفنا المحمولة من فرط إعجابنا بها لا تناسبنا على أرض الواقع، لذا تحلي بالجرأة وجرّبي أنماطاً أخرى، فقد تجدين الفستان المثالي بين التصاميم التي قمتِ باستبعادها من دائرة بحثك.

اختاري رفيقة التسوق بعناية: فمن المهم أن تكون رفيقتك في رحلة التسوق لفستان الزفاف تملك نفس رؤيتك وتدرك احتياجاتك في الفستان الذي سترتدينه في يوم زفافك بغض النظر عن ذوقها الشخصي، ويفضل أن تكتفي بشخص واحد، فكثرة الآراء ستربكك وستدفعك إلى المزيد من الحيرة، وربما لاختيار فستان غير مناسب لن يوفر لكِ الراحة والثقة في يومك الهام.

لا تغامري بالقياس الأصغر: قد تميل العروس إلى اختيار القياس الأصغر من فستان الزفاف الذي أعجبها ظناً منها أنه سيصغِّر من حجم جسمها، ولكن النتيجة ستكون عكسية لأنه سيبرز عيوب القامة، أيضاً ضعي في الاعتبار أن قياس فستان العروس قد لا يتطابق مع قياس الفساتين التي ترتدينها في حياتك اليومية، ومن المهم أن يوفر لكِ التصميم المختار الراحة وحرية الحركة.

حدّدي عيوب جسمك أولاً: لتنجحي في الحصول على الطلة المنشودة في ليلة العمر، يجب أن تحددي أولاً عيوب جسمك لتعملي على إخفائها باختيار الموديل الصحيح، فعلى سبيل المثال، يفضل أن ترتدي العروس التي تملك جسم الكمثرى فستاناُ منفوشاً لتخفي منطقة الفخذين الممتلئة، أما العروس التي ترغب في تنحيف الصدر ننصحها بفساتين الزفاف المصممة بياقة V Neck.

ما هي صيحات فساتين الزفاف الرائجة في صيف 2024؟



قدمت دور الأزياء العالمية مجموعة من فساتين الزفاف المناسبة للعروس الممتلئة، والتي أتت بقصات تخدم القامة وتخفي عيوبها، وتصدرت القائمة الفساتين المزودة بتنورة إضافية، مثل الفستان المصمم بقصة محددة للقامة وفتحة صدر مربعة، والمزود بسترة شفافة مطرزة تنبثق عنها تنورة خلفية من مجموعة ماركة ميريا بالاجير Mireia Balaguer، ونرشحه للعروس التي ترغب في إخفاء منطقة الأرداف الممتلئة.



تكررت فساتين الزفاف المزودة بالكاب في أكثر من مجموعة، ما يعني أنها ستكون نجمة صيف 2024، من جهتنا أحببنا الفستان المزخرف بأشكال الورود الفضية من مجموعة ماركة إيزابيل سانشيز Isabel Sanchis، والمميز بقصّته المحتشمة غير الملاصقة للجسم، والتي ستعمل أيضاً على إخفاء عيوبه والمصمم بالكاب القصير المنبثق عن الأكمام.

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أخطاء موضة شائعة قد تقع فيها العروس الممتلئة عند اختيار فستان الزفاف

هناك العديد من الأخطاء الشائعة التي قد تقع فيها العروس عند اختيار فستان الزفاف، من الممكن أن تفسد إطلالتها بالكامل وتحول يومها المميز إلى ذكرى ترغب في نسيانها، لذا نخبرك بها لتتفاديها قدر المستطاع:

ابتعدي عن الخامات الشفافة الرائجة: برزت هذا الموسم موضة فساتين الزفاف المصممة بخامات شفافة، ونعلم أنها قد راقت للكثيرات، ولكن انتبهي، فهذا الستايل قد لا يناسبك خاصة إذا كانت التنورة شفافة لأنها ستظهر السيقان الممتلئة والتي ستبرز عيوب الجسم.

مرايا المتاجر قد تكون خادعة: فهناك بعض المرايا التي قد تظهرك بشكل أضخم وأعرض، ولا تمكنك من رؤية الفستان من كل الزوايا بشكل واضح، لذا ننصحك بالاستعانة برفيقتك في رحلة التسوق لتساعدك في التقاط الصور وتصوير مواقع فيديو تسمح لكِ برؤية شكل إطلالتك من مختلف الاتجاهات.

الخامات المنسدلة لا تناسبك: قد تتسبب الخامات الخفيفة المنسدلة على الجسم في إظهار عيوبه، لذا وجهي اختيارك نحو الخامات الراكزة مثل التفتا والدانتيل وحرير شانتونج.

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