نوع خضروات احرص على تناوله فى الطقس الحار.. فوائد لا تتوقعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مع ارتفاع درجات الحرارة، يحتاج الجسم إلى الأطعمة المنعشة والمرطبة لاستعادة نشاطه وحيويته.

والخيار من أهم هذه الأطعمة التي تُناسب احتياجاتنا في فصل الصيف بشكل مثالي، لما يحتويه من من عناصر غذائية أساسية ويوفر العديد من الفوائد الصحية، وفقا لموقع "health".

ترطيب الجسم

يتميز الخيار بمحتواه العالي من الماء، حيث يساعد على ترطيب الجسم والحفاظ على توازن السوائل فيه، ما يقلل من خطر الإصابة بالجفاف، خاصة في فصل الصيف حيث نفقد الكثير من السوائل عن طريق التعرق.

مصدر غني بالعناصر الغذائية

الخيار مصدر غني بفيتامين ك، الذي يؤدي دورا رئيسيا في تعزيز صحة العظام ومنع تجلط الدم، كما يحتوي على فيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة يدعم وظيفة المناعة ويعزز صحة الجلد.

إنقاص الوزن

يحتوي الخيار على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، وهذا يجعله خيارا مثاليا لأولئك الذين يرغبون في إنقاص الوزن.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

تؤدي الألياف الغذائية الموجودة في الخيار تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة، ومنع الإمساك، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات

يتمتع الخيار بخصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات، والتي تُسهم في تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم، وتقليل الإجهاد التأكسدي وخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

صحة الجلد والشعر

الخيار من أفضل مصادر الترطيب الطبيعية للبشرة، بفضل محتواه العالي من الماء وخصائصه المُبردة.

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