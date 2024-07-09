تظهر قبل أيام من الإصابة.. 6 أعراض صامتة لـ النوبة القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قد تسهم العديد من العوامل مثل الإجهاد وأنماط الحياة الغير مستقرة والخيارات الغذائية السيئة في الإصابة بالنوبة القلبية.

وكشفت جمعية القلب الأمريكية أن العلامات المحتملة للنوبة القلبية تشمل: التعرق البارد أو الغثيان أو الدوار، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

هل تظهر أعراض النوبة القلبية فجأة؟

تحديد أعراض النوبة القلبية قبل أيام من حدوثها أمر صعب ولكنه ليس مستحيل تماما.

وفي حين تظهر الأعراض الشائعة فجأة عادة، إلا أن هناك علامات تحذيرية محتملة قد تظهر بشكل خفي في الأيام التي تسبق النوبة القلبية.

لذا فإن التعرف على هذه العلامات قد يؤدي إلى التدخل الطبي في الوقت المناسب ومنع حدوث أضرار قلبية.

ومن العلامات المبكرة هو الشعور بعدم الراحة أو الألم في الصدر الذي يأتي ويختفي، وقد يبدو هذا الانزعاج وكأنه ضغط أو ضيق أو وجع، وقد يتم الخلط بينه وبين عسر الهضم أو إجهاد العضلات، ولكن عندما يقترن بأعراض أخرى، يمكن أن يشير إلى مشكلة في القلب.

ويوجد علامة تحذير أخرى هي: التعب أو الضعف غير المعتاد، وخاصة إذا حدث بشكل مستمر بالرغم من الراحة الكافية يمكن أن يشير إلى أن القلب لا يضخ بكفاءة.

ويمكن أن يكون هذا نتيجة لعدم تلقي عضلة القلب ما يكفي من الدم بسبب تضييق الشرايين التاجية.

وضيق التنفس، وخاصة عندما يحدث دون بذل مجهود أو يزداد سوءا بمرور الوقت، يمكن أن يكون أيضا علامة تحذير، وقد يحدث هذا لأن السوائل تتراكم في الرئتين حيث يكافح القلب لضخ الدم بشكل فعال.

وقد يعاني بعض الأفراد من خفقان القلب أو عدم انتظام ضربات القلب في الأيام التي تسبق الإصابة بالنوبة القلبية.

ومن بين العلامات التحذيرية المحتملة الأخرى الغثيان أو الدوار أو التعرق البارد، والتي قد تحدث عندما يتفاعل الجسم مع الضغوطات.

ومن المهم ملاحظة أن هذه الأعراض قد تختلف، ولن يعاني منها الجميع قبل الإصابة بالنوبة القلبية.

هل هذه الأعراض كافية لتحديد الإصابة بالنوبة القلبية؟

في حين أن هذه هي العلامات الشائعة للنوبة القلبية التي تحدث في الجسم، إلا إن الأعراض تختلف بين الرجال والنساء.

وكما هو الحال مع الرجال، فإن أكثر أعراض النوبة القلبية شيوعا لدى النساء هي ألم الصدر (الذبحة الصدرية) أو الانزعاج.

ولكن قد تعاني النساء من أعراض أخرى أقل ارتباطا بالنوبة القلبية، مثل: ضيق التنفس والغثيان والقيء وآلام الظهر أو الفك.

والمشكلة الأخرى الشائعة المرتبطة بالنوبات القلبية هي أن الأشخاص المختلفين يعانون منها بطرق مختلفة، فبعضهم يعاني من آلام الصدر التقليدية والبعض الآخر من آلام الفك أو الظهر وضيق في التنفس أو إرهاق شديد أو غثيان.

كيف يشعر المرء بألم الصدر أثناء النوبة القلبية؟

إذا كان ألم الصدر يشبه الضغط أو الضيق أو الانقباض في منتصف الصدر، فمن المرجح أن تكون نوبة قلبية، ويبدأ هذا الألم تدريجيا ويستمر على مدار بضع دقائق.

وغالبا ما يوصف ألم الصدر أثناء النوبة القلبية بأنه ضغط شديد في منتصف الصدر.

وقد يشعر الشخص أيضا بضيق أو ثقل ينتشر إلى الفك أو الرقبة أو الظهر أو الكتفين أو الذراعين، وخاصة الذراع اليسرى، ويستمر هذا الانزعاج لأكثر من بضع دقائق وقد يأتي ويختفي.

وغالبا ما يشعر الأشخاص الذين يعانون من نوبة قلبية بقلق شديد إلى جانب ألم الصدر.

ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى: ضيق التنفس والتعرق والغثيان والدوار وخفقان القلب.

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