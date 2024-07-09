كم يحتاج الطفل من السوائل يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أشارت شبكة "الحياة الصحية" إلى ضرورة اهتمام الآباء بترطيب أطفالهم بشكل كاف، خاصة خلال فصل الصيف، وذلك من خلال إعطائهم كمية كافية من السوائل.

وأوضحت أن الكمية اليومية المناسبة من السوائل للأطفال في المرحلة العمرية من سنة إلى أربع سنوات تبلغ 820 مليلترا، أي ما يعادل 6 أكواب صغيرة.

وينصح بزيادة هذه الكمية في حال كان الطقس حارا للغاية أو إذا كان الطفل يبذل مجهودا بدنيا كبيرا.

الماء أفضل مشروب للأطفال

وأكدت على أن الماء هو أفضل مشروب لمنع عطش الأطفال.

ويمكن أيضاً إعطاء الأطفال مشروبات غير محلاة مثل شاي الأعشاب وشاي الفواكه.

مشروبات ممنوعة على الأطفال:

1. الليمون وعصائر الفواكه المحلاة بالسكر

وذلك لأنها تسبب تسوس الأسنان والسمنة، كما أن سكر الفواكه (الفركتوز) يزيد خطر الإصابة بالإسهال وآلام البطن لدى بعض الأطفال.

2. المشروبات الغنية بالكافيين

مثل القهوة والبيبسي، وذلك لآثارها السلبية على صحة الأطفال.

أطعمة غنية بالماء

من الضروري تقديم الأطعمة الغنية بالماء للأطفال إلى جانب السوائل، مثل الخيار والبطيخ.

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