لسبب أغرب من الخيال.. دجاجة تدخل موسوعة "جينيس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حصلت دجاجة من كولومبيا البريطانية على رقم قياسي عالمي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأنها استطاعت التعرف على أرقام وألوان وحروف مختلفة.

وبدأت القصة عندما اشترت طبيبة بيطرية تدعى "إيميلي كارينجتون" من جزيرة غابريولا 5 دجاجات من نوع "هيلاين" لإنتاج البيض، وسرعان ما بدأت في تدريبهم على التعرف على الحروف والأرقام المغناطيسية، بحسب ما جاء في موقع "borneobulletin".

وكانت طريقة التدريب بسيطة وكان على الدجاجة أن تنقر الرمز المطلوب، وفي مقابل ذلك تحصل على مكافأة.

في البداية، كانت الطيور في حيرة بسبب وضع المالكة لعلامات مغناطيسية أمامها، ولكن بمرور الوقت، فهمت العلاقة بين الاختيار الصحيح والمكافأة، ومع إتقان الدجاج لرمز أو اثنين، أضافت "كارينجتون" رموزا جديدة.

وقالت الطبيبة أن الطيور كانت مهمتهم هي النقر فقط على الرقم أو الحرف الذي علمتهم إياه وتجاهل الباقي، وحتى إذا أضفت مجموعة كاملة من الحروف الأخرى التي لا يعرفونها، فإنهم سينقرون فقط على الحرف الذي علمتهم إياه.

وقررت "كارينجتون" أن تجعل جميع دجاجاتها تحصل على لقب جينيس للأرقام القياسية، وهدفها هو إثبات أن الدجاج أكثر ذكاء.

وفازت إحدى الدجاجات وتدعى "لاسي" بعد أن تمكنت من التعرف بشكل صحيح على ستة أحرف وأرقام وألوان في دقيقة واحدة.

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