غنية بمضادات الأكسدة.. 5 فواكه سحرية لمكافحة الالتهابات وخفض الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة طبيعية لتعزيز صحتهم ومكافحة الأمراض.

وهناك 5 فواكه سحرية غنية بمضادات الأكسدة، تمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات وتساعد على خفض الكوليسترول، وفقا لموقع "health".

التفاح

غني بمضادات الأكسدة ومركبات البوليفينول التي تُقاوم الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، بالإضافة إلى، خفض مستويات الكوليسترول.

الأفوكادو

الأفوكادو يُسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون الصحية.

التوت

يمتلك التوت خصائص مضادة للالتهابات، ما يساعد على تخفيف آلام التهاب المفاصل.

الفراولة

الفراولة تُسهم في تقليل الالتهابات وخفض ضغط الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وخفض مستويات الكوليسترول الضار.

الرمان

مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة، مثل البوليفينولات، التي تساعد على تقليل الالتهابات وخفض ضغط الدم.

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