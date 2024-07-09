أغلى زجاجة مياه في العالم تُباع بمبلغ خيالي.. لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الماء ضروري للبقاء على قيد الحياة، كما أن جسم الإنسان يتكون من حوالي 60% من الماء، ولكن هل سمعت يوما عن أغلى زجاجة مياه في العالم؟

وتعتبر علامة "Fillico Jewellery Water" أغلى مياه معبأة في العالم، حيث تُباع زجاجاتها بأسعار خيالية تصل إلى 1390 دولارا للتر (أي ما يعادل 66789 ألف جنيه)، وذلك نظرا لأنها نقية للغاية وتمتلك عبوات الفاخرة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

كما أن الزجاجات مزينة بكريستالات سواروفسكي ومصممة بطريقة تشبه قطع المجوهرات الفاخرة.

وتنبع هذه المياه من مصدر طبيعي في كوبي باليابان معروف بجودته النقية، ومع ذلك، فإن التصميم الفاخر للزجاجة يبرر سعرها المرتفع.

ويتم تصنيع كل زجاجة يدويا باهتمام دقيق بالتفاصيل، وتتميز بزخارف ذهبية وتصميم مميز وراقي.

وقد تزين بعض العلامات التجارية زجاجاتها بالذهب أو البلاتين أو الأحجار الكريمة، كما يتم الاهتمام بالتغليف.

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