الشعور بالخوف من السلالم المتحركة.. إليك السبب والعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الرهاب هو خوف مفرط من الأمور أو المواقف التي ينتج عنها خطر ضئيل أو لا خطر منها على الإطلاق، ولكنها تجعلك تشعر بقلق بالغ.

ويعرف الخوف من السلالم المتحركة باسم الفوبيا وهو شعور يعاني منه بعض الأشخاص ومن أعراضه الدوخة والإغماق ونوبات الهلع، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك".

كما يعرف الخوف من السلالم المتحركة باسم رهاب المصاعد أو فوبيا صعود السلالم وهو نوع من أنواع الفوبيا الرهاب.

أسباب الخوف من السلالم المتحركة

- تجربة سلبية سابقة: قد يكون أسباب الخوف هو السقوط من على درج مرتفع سابقا، أو مشاهدة شخص آخر يسقط.

- الخوف من المرتفعات: قد يعاني بعض الأشخاص من فوبيا الخوف من المرتفعات وهو ما يدفعهم للخوف من هبوط الدرج وصعوده.

- العوامل الوراثية تلعب دور كبير في الإصابة يالفوبيا.

- وظائف المخ وبنيته:

يوجد لدى الأشخاص المصابين بالرهاب المحدد أجزاء معينة نشطة في الدماغ، بينما لا توجد لدى الأشخاص غير المصابين بهذه الأنواع من الرهاب الاستجابة نفسها في الدماغ.

كما قد تختلف بنية دماغ الشخص المصاب بالرهاب المحدد عن بنية دماغ شخص آخر غير مصاب بهذا الرهاب.

ومن أعراض رهاب المصاعد:

- تشعر بالخوف أو القلق أو الهلع الشديد المفاجئ عندما تتعرض لما يخيفك أو عند التفكير فيه.

- تَعلَم أن مخاوفك ليست معقولة أو كبيرة كما تعتقد، ولكنك لا تستطيع السيطرة عليها.

- يتفاقم شعورك بالقلق مع اقتراب الشيء من جسمك أو من حدوث الموقف محل الرهاب.

- تفعل كل ما بوسعك للابتعاد عن هذا الشيء أو الموقف، أو تواجهه بقلق أو خوف شديد.

- تجد صعوبة في أداء أنشطتك اليومية بسبب خوفك.

- تتعرض لردود فعل جسدية أو مشاعر، منها العرق أو تسارع ضربات القلب أو ضيق في الصدر أو صعوبة التنفس.

- قد تشعر برغبة في القيء أو الدوخة أو الإغماء، خاصةً عند حالات الإصابة.

نصائح للتغلب على الخوف من السلالم

- عدم الانشغال بهاتفك المحمول أثناء الصعود.

- عندما تشعر براحة يمكنك ركوب السلالم، دون ذلك لا تقم بهذا العمل.

- ركز على تنفسك عندما تشعر بالخوف.

- لا تستمتع بأفكارك السلبية.

يمكنك طلب الدعم من الأقارب والأصدقاء، وإذا تطلب الأمر عليك استشارة الطبيب المعالج.

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