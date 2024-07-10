"تمساح من الزمرد".. قصة أغلى وأغرب عُقد في العالم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

تلفت المجوهرات والإكسسوارات الفاخرة الأنظار بتصاميمها المميزة وأسعارها الباهظة، وتُضفي لمسة من التميز على الإطلالة.

نستعرض قصة أغلى عقد في العالم، والذي يعد قطعة فنية استثنائية تجمع بين غرابة التصميم والتاريخ العريق.

يتكون هذا العقد من تمساح مرصّع بـ 120 قيراطاً من الألماس، وقطع الزمرد الأخضر والألماس الأصفر، وهو من تصميم دار المجوهرات الفرنسية كارتييه.

تم تصميم القلادة خصيصاً للممثلة المكسيكية ماريا فيليكس عام 1975، وذلك عندما طلبت من العلامة التجارية Cartier عقدًا من الذهب والماس الأصفر والزمرد والياقوت على شكل تمساحين في عام 1975 وكل تمساح مفصليًا بالكامل ويمكن ارتداء العقد كـ بروش.

فيليكس أحضرت تمساحاً حياً إلى متجر كارتييه في باريس، ليكون مصدر إلهام للمصممين في متجر Rue de la Paix، وذلك بحسب forbes.

وهذة القطعة النادرة ملك إلى مجموعة المجوهرات الفرنسية كارتييه، وآخر من ارتدته هي الفنانة ياسمين صبري بعد تعيينها سفيرة لحملة “Panthere de Cartier” في الشرق الأوسط.

وذلك بحسب تصريحاتها لبرنامج et بالعربي، وأكدت خلال المقابلة على أن هذه القطعة غير مخصصة للبيع وثقيلة جداً على الرقبة وتشعر بالفخر كونها ثالث امرأة على مستوى العالم ترتديها، بعد الفنانة المكسيكية ماريا فيليكس والفنانة الإيطالية مونيكا بيلوتشي التي ارتدته عام 2006 في مهرجان كان السينمائي الدولي.