سعر مفاجأة.. تكلفة إطلالة أحمد سعد الغريبة بـ"الخلخال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

أثار الفنان أحمد سعد الجدل مجدداً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في أحدث صوره من جلسة تصوير جديدة، مرتدياً "خلخال" في قدمه.

إطلالة صيفية باهظة الثمن

شارك سعد صوراً جديدة مع جمهوره عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة صيفية من دار أزياء "Prada"

تضمنت قميصاً أبيض واسعاً بإطار أسود بسعر 46 ألف جنيه مصري، مع شورت أبيض بسعر 37 ألف جنيه مصري.

خلخال ملفت للنظر

ولكن اللافت للنظر في إطلالة سعد، هو ارتداؤه "خلخالاً" ملوناً من الخيوط في قدمه، مما أثار موجة من التعليقات المتباينة من جمهوره.

وانهالت التعليقات على الصور، حيث انتقد البعض إطلالة سعد واعتبروها غريبة، ولا تتناسب مع ذوقه، بينما تساءل البعض الآخر عن دوافع سعد لارتداء "الخلخال".

للتفاصيل.. (بعد القميص الشفاف أحمد سعد يثير الجدل بارتداء خلخال.. والجمهور يعلق: "إنت إيه حكايتك يا فنان")

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى، التي يثير فيها سعد الجدل بإطلالاته، فقد سبق وظهر في صور سابقة مرتدياً حلقاً في أذنه، مما أثار موجة من السخرية والانتقادات.

وفي حفلة الساحل الشمالي ظهر مرتدياً "قميص من الشبك" مكشوف الصدر، باللون الأسود، وأثار أيضاً جدلا واسعا حينها.