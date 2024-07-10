تصدرت التريند وأثارت الجدل.. 9 معلومات عن البلوجر هدير عبد الرازق

محمد اسماعيل - القاهرة - اشتهرت البلوجر هدير عبد الرازق بنشر محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة "تيك توك"، تتناول فيه مواضيع مختلفة منها الجمال والأزياء ونصائح للسيدات.

ويرصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز المعلومات عن البلوجر هدير عبد الرازق، التي استطاعت تحقيق شهرة واسعة من خلال نشر الفيديوهات، وذلك وفقًا لحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

من هي هدير عبد الرازق؟

هدير عبد الرازق تبلغ من العمر 30 عامًا.

كانت متزوجة من رجل في الخمسينيات يدير ملهى ليلي، ولكن انفصلت عنه في عام 2022 بعد زواج دام ثلاث سنوات.

حاليًا، هي مطلقة وليس لديها أولاد.

تصف نفسها على صفحتها على "فيسبوك" بأنها "ناشطة اجتماعية".

يبلغ عدد متابعيها على فيسبوك حوالي 87 ألف متابع.

بينما يتجاوز عدد متابعيها على تيك توك 1.2 مليون متابع.

كما يتابعها نحو 349 ألف شخص على موقع "إنستجرام"، وحوالي حوالي 82 ألف متابع على "فيسبوك".

تتخطى معظم فيديوهات هدير عبد الرازق المليون مشاهدة.

أكثر الفيديوهات التي تحصد مشاهدات على صفحتها هدير هي التي تقدم فيها وصفات الطهي.