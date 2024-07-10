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نصائح ذهبية للتغذية السليمة خلال رحلات الصيف

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محمد اسماعيل - القاهرة - خلال رحلات الصيف يجب الحرص على تناول الطعام الجيد لتعزيز صحة القلب والقيام بمغامرات الرحلة بنشاط.

وكشفت كاتي كريج أخصائية التغذية أن العثور على طعام صحي أثناء الرحلات قد يكون تحديا بالنسبة للمسافرين على وجه الخصوص، حيث يفضل الكثير من الأشخاص الخيارات المكلفة في المطارات مثل: رقائق البطاطس أو الحلوى، أو الأطعمة عالية الكربوهيدرات ومنخفضة الألياف والبروتين، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

ولكن قد تتحلل هذه الأطعمة بسرعة، ما يعني أنه بعد تناول الطعام بفترة وجيزة، يشعر المسافر بالجوع مرة أخرى.

لذا من الأفضل تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل: البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة، والخضراوات الصلبة مثل الكرفس أو الجزر، والفواكه مثل التفاح أو البرتقال، والفشار غير المملح والفواكه المجففة غير المحلاة مثل التمر أو الزبيب، والبذور والمكسرات والفول السوداني.

الوجبات الرئيسية

ترى كريج أن الطعام يجب أن يكون جزءاً من المرح في الرحلات، ويعني ذلك تجربة أطباق في الأسواق المفتوحة، وتضرب مثلاً بتجربتها لطبق غالو بنتو في كوستاريكا، وهو مصنوع من الفاصوليا السوداء والفلفل الحلو والأرز.

وتنصح كريج بطلب المقبلات، وتقسيم الوجبة لأطباق صغيرة، ما يسمح بتناول السلطات، والحصول على المعادن والفيتامينات، وليس فقط الكربوهيدرات والبروتين.

ويعتبر حمل زجاجة ماء لترطيب الجسم باستمرار من الأمور الهامة خلال الرحلات، فمن السهل فقدان الجسم للسوائل، وينبغي تعويضها باستمرار، وأيضاً للوقاية من الإجهاد الحراري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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