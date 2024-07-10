الامارات | الثيران تواصل الركض في أزقة بامبلونا الإسبانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب شخصان على الأقل خلال ثالث أيام سباق الثيران في بامبلونا ضمن مهرجان سان فيرمين التقليدي في إسبانيا.

وقال المعلقون لشبكة «آر تي في إي» التلفزيونية، إن هذا يعني عدداً أقل من المصابين مقارنة بالسباقات السابقة، عندما كان ينقل خمسة إلى ستة مشاركين إلى المستشفى. ويطارد مئات الأشخاص ستة ثيران ضخمة يصل وزن بعضها إلى أكثر من 600 كيلوغرام، عبر أزقة بامبلونا الضيقة وصولاً إلى إحدى الساحات حتى الأحد المقبل، كجزء من المهرجان السنوي الذي يعود تاريخه إلى القرن الـ16. وتحشد الثيران في حلبة مصارعة الثيران في بامبلونا، إذ يقوم مصارعو الثيران بقتلها بعد ذلك أثناء مصارعتها. ويتعرض عشرات العدائين، ومعظمهم من الشباب، لإصابات في كل عام أثناء السباق على طول المضمار الذي يبلغ طوله 875 متراً. ويصف نشطاء حقوق الحيوانات سباقات الثيران بـ«القسوة التي تعود للقرون الوسطى»، مطالبين بوقفها فوراً.