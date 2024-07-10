الامارات | الكويت تنعى الشاعر يعقوب السبيعي: قامة كبيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعت الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت الشاعر يعقوب يوسف السبيعي الذي توفي عن 79 عاماً.

وقالت الأمانة العامة في بيان إن الراحل يعد «قامة ثقافية كبيرة، بإسهاماته البارزة في الحركة الثقافية بالكويت والوطن العربي، إلى جانب أعماله الرائدة في الأغنية الوطنية». وطبقاً لمعجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين، فإن السبيعي ولد في حي المرقاب بمدينة الكويت عام 1945، وحصل على شهادة الثانوية عام 1964، وكان عضواً في رابطة الأدباء، وأمين سرها.

وللسبيعي إسهامات بارزة في كتابة الأغنية الكويتية، ونشر بعض إنتاجه الشعري والأدبي في جريدة «صوت الكويت»، ومجلتي «الديرة» و«العربي»، وغيرها من الصحف والمجلات العربية. ومن أبرز دواوينه الشعرية «السقوط إلى الأعلى» و«مسافات الروح» و«الصمت مزرعة الظنون» و«إضاءات الشيب الأسود». ومن أشهر أشعاره المغناة «كلنا للكويت والكويت لنا».