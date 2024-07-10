الامارات | مختصون: المسرح ينمي الذائقة الأدبية للطفل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي ندوة بعنوان «أثر المسرح في تنمية الذائقة الأدبية للطفل»، ضمن موسمه الثقافي 2024. وسلّطت الندوة الضوء على دور المسرح في التنشئة الوطنية للأطفال، وفي إثراء مجتمعات المعرفة، بمشاركة فيصل الدرمكي، والدكتورة فاطمة مصبح الظاهري، والدكتور عبدالحكيم بن بشير، ومنى سالم بن عثمان.

وأشار فيصل الدرمكي إلى أن المسرح له دوره في تنمية القيم الثقافية وترسيخ الهوية الوطنية.

وقالت الدكتورة فاطمة الظاهري إن مسرح الطفل فرع مهم من فروع أدب الطفل، إذ يقدم نتاجه إلى عالم الطفولة الذي يتسم بخصائص تميزه عن عالم الكبار.

وأكد الدكتور عبدالحكيم بن بشير أهمية الخطوة التي أقدمت عليها دولة الإمارات حين أدخلت المسرح ضمن المناهج لطلبة المدارس.