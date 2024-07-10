الامارات | جدارية في دبي تحتفي بيوليو خالٍ من البلاستيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «المدينة المستدامة.. دبي» أمس عن جدارية فنية جماعية مصنوعة بالكامل من مواد بلاستيكية معاد تدويرها، احتفاءً بشهر يوليو خالٍ من البلاستيك.

وتعد المبادرة نشاطاً تعاونياً وتشاركياً شاملاً يهدف إلى جمع سكان قرية سند وطلاب مدرسة فيرجرين الدولية معاً لدعم الإبداع وتعزيز الاستدامة عبر إنشاء جدارية تعاونية.

وتُعرض الجدارية في ساحة «المدينة المستدامة.. دبي» طوال الشهر الجاري، وتشكل رمزاً للإبداع وروح التعاون المجتمعي، وتذكيراً بضرورة التصدي المستمر للتلوث البلاستيكي.

واستُخدم في صناعة هذا العمل الفني مواد بلاستيكية جمعتها إدارة النفايات في «تدوير»، وما مجموعه 112 كيلوغراماً من النفايات البلاستيكية لتنفيذ الجدارية، وهو الرقم الذي يعادل متوسط كمية النفايات التي يتخلص منها كل مقيم في دولة الإمارات خلال 62 يوماً، وفقاً لوزارة التغير المناخي والبيئة، إذ يبلغ معدل إنتاج النفايات الصلبة البلدية للفرد في الدولة 1.8 كيلوغرام يومياً.

وأكدت إدارة «المدينة المستدامة.. دبي» في بيان، التزامها بتعزيز ونشر ثقافة تعليمية وتوعوية تتيح لسكانها وزوارها فرصة الانخراط والمشاركة بصورة مباشرة وفعالة في القضايا البيئية، مشيرة إلى أن متاجر منطقة البلازا داخل المدينة نجحت في تبني استراتيجية فعالة تقوم على استخدام مواد خالية من البلاستيك تستخدم مرة واحدة فقط، ما أدى إلى تقليل البصمة البلاستيكية الجماعية إلى حدٍّ بعيد منذ 2019. كما اعتمد مجتمع المدينة سياسة إعادة استخدام المواد.

. 112 كيلوغراماً من النفايات البلاستيكية نفذت بها الجدارية.