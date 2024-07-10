الامارات | مخيم لعشاق عالم البحار الصغار في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «سي وورلد أبوظبي»، أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في المنطقة، استضافة مخيم صيفي لمحبي عالم البحار والمحيطات من الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين السبعة أعوام والـ12 عاماً.

ويقدم المخيم، الذي يمتد لأربعة أيام، وتنطلق دوراته في الـ15 من الشهر الجاري، فرصة لتحفيز حب الفضول والاستكشاف لدى الأطفال، وإلهامهم للإسهام في جهود المحافظة على الأحياء البحرية المختلفة.

ويهدف المخيم الصيفي إلى تقديم تجارب تعليمية وترفيهية مستوحاة من عالم المحيطات والأحياء البحرية. وسيحظى الأطفال بفرصة استكشاف العوالم الثمانية الغامرة التي تُميّز «سي وورلد أبوظبي».

ويركز برنامج المخيم على أربعة مواضيع رئيسة، هي: التواصل، واللعب، والحركة، والعائلة، إذ سيشارك الأطفال في ألعاب وتحديات تفاعلية، وفقرات وتمارين رياضية مستوحاة من الأحياء البحرية، إلى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية مثل الحِرف اليدوية والنحت والرسم. إضافة إلى ذلك، ستتاح لهم الفرصة لاستكشاف الروابط التي تجمع بين أفراد العائلات في عالم الحيوانات، والتأمل في أهمية الأسرة في حياتهم الخاصة.