الامارات | ويليم دافو مديراً فنياً لقسم المسرح في بينالي البندقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختير الممثل الأميركي ويليم دافو مديراً فنياً لقسم المسرح في بينالي البندقية، وفق ما أعلن المنظمون في بيان أول من أمس.

وقال دافو: «أدرك أنني معروف كممثل سينمائي، لكنني ولدتُ في المسرح، لقد درّبني المسرح وحفزني».

وأضاف الممثل (68 عاماً) الذي كان من مؤسسي مجموعة ووستر المسرحية التجريبية في نيويورك: «أنا مولع بالمسرح. أنا ممثل. المسرح علمني الكثير عن الفن والحياة».

وسيتولى دافو، الذي حصل على أول ترشيح لجائزة الأوسكار عن فيلم الحرب «بلاتون» عام 1986، إدارة القسم لسنتين في 2025 و2026.

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة البينالي، بيترانجيلو بوتافوكو، إن «سيطرة دافو الكاملة على جسده على المسرح كانت تنبع دائماً من الانضباط والمعرفة والعاطفة والوعي العميق بالمسرح».

وانضم دافو إلى مجموعة مسرحية تجريبية في ميلووكي حين كان عمره 19 عاماً، قبل التدريب في نيويورك. وأمضى أكثر من 20 عاماً في الأداء على خشبة المسرح مع فرقة ووستر.

وصنع اسمه من خلال أفلام من بينها «ميسيسيبي بورنينغ»، وترشح لجوائز الأوسكار بعد أدائه في «شادو أوف ذي فامباير» وفيلم «أت إيترنيتيز غايت» عن سيرة فنسنت فان غوخ.

ورُشّح دافو لأربع جوائز أوسكار وأربع جوائز غولدن غلوب آخرها هذا العام 2024 عن فيلم «بور ثينغز».