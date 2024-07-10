ما فوائد شرب الماء في الصباح؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة ناتاليا نوفيكوفا أخصائية الغدد الصماء أن شرب الماء صباحا قد يسهم في تنشيط الجهاز الهضمي وتحفيز إنتاج الإنزيمات الضرورية.

وأضافت أخصائية الغدد الصماء يجب شرب الماء في الصباح لتنشيط للجهاز الهضمي، لأنه أثناء النوم، تبقى الإنزيمات في القنوات، لذلك يجب تحفيزها للعمل ومن أجل ذلك يجب شرب الماء الذي يبدأ بتحريكها، وبعدها يتناول الشخص وجبة الفطور ويبدأ الجهاز الهضمي بإفراز إنزيمات جديدة لهضم الطعام بكفاءة عالية، وفقا لوكالة نوفوستي الروسية "نوفوستي".

لذا من الضروري شرب الماء صباحا منذ الطفولة، وشرب لترين من الماء في اليوم، دون حساب العصائر والشاي والقهوة والحساء وغيرها.