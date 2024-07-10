تمارين صحية للأمهات السمينات يحمي أطفالهن من مضاعفات القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في كينغز كوليدج لندن، عن مفاجأة سارة للأمهات اللاتي يعانين من زيادة الوزن أو السمنة.

ووفقا لما ورد عبر صحيفة "مديكال إكسبريس"، فقد أظهرت الدراسة أن اتباع نمط حياة صحي، مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، قبل أو أثناء الحمل

يمكن أن يحمي أطفالهن من خطر الإصابة باضطرابات القلب، التي قد تنجم عن بدانة الأم.

معدلات السمنة في ازدياد:

يأتي هذا الاكتشاف في الوقت الذي، تتزايد فيه معدلات السمنة بين النساء الحوامل، بشكل مقلق على مستوى العالم.

ففي إنجلترا وويلز على سبيل المثال، تُشير الإحصائيات إلى أن أكثر من نصف النساء، اللاتي يحضرن عيادات ما قبل الولادة، يعانين من زيادة الوزن أو السمنة.

مخاطر سمنة الأم على صحة الجنين:

أثبتت العديد من الدراسات السابقة، أن سمنة الأم تُشكل خطرًا كبيرًا على صحة الجنين، حيث تزيد من احتمالية إصابته

بمضاعفات صحية خطيرة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وتشوهات القلب الخلقية.

نتائج إيجابية للتدخلات في نمط الحياة:

تُقدم الدراسة الجديدة بصيص أمل، للمرأة الحامل التي تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، حيث تُشير إلى أن اتباع نمط حياة صحي، يمكن أن يلعب دورًا هامًا في حماية طفلها

من مخاطر أمراض القلب.

فوائد نمط الحياة الصحي:

أظهرت الدراسة أن التدخلات في نمط الحياة، للسيدات الحوامل المصابات بالسمنة، يمكن أن تُقلل من خطر "تطور" القلب غير الطبيعي لدى المواليد.

وتشمل هذه الفوائد:

انخفاض سماكة جدران القلب.

وزن قلب طبيعي.

انخفاض خطر ارتفاع معدل ضربات القلب.

نصائح هامة للأمهات الحوامل:

استشارة الطبيب قبل البدء بأي برنامج غذائي أو رياضي.

اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

ممارسة الرياضة بانتظام، مع مراعاة حالة الحمل.

الحفاظ على وزن صحي.

تُؤكد هذه الدراسة أهمية اتباع نمط حياة صحي قبل أو أثناء الحمل، لحماية صحة الأم والطفل على حدٍ سواء.

فمن خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام، يمكن للمرأة الحامل أن تقلل من مخاطر الإصابة

بالمضاعفات الصحية، وتُساهم في تربية طفل سليم وصحي

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