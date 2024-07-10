أسلحة فعالة لمحاربة التجاعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

كشفت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية عن أسرار فعالة لمحاربة التجاعيد والحفاظ على نضارة البشرة وحيويتها، وذلك من خلال اتباع نمط حياة صحي مع العناية السليمة بالبشرة.

نمط حياة صحي

أوضحت البوابة أن اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه، يُعدّ أحد أهم العوامل لمحاربة التجاعيد، لما تحتويه هذه الأطعمة من فيتامينات ومعادن ومضادات للأكسدة

التي تُقاوم الجذور الحرة وتُحسّن صحة البشرة.

ويفضل الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة والجاهزة قدر الإمكان، لما تحتويه من أحماض دهنية مشبعة وأحماض دهنية متحولة

تُضرّ بصحة البشرة وتُسرّع من ظهور التجاعيد، ولعبت الرياضة دورًا هامًا في محاربة شيخوخة البشرة، حيث تُساعد على تنشيط الدورة الدموية

وتُحسّن من وصول العناصر الغذائية إلى البشرة.

كما تُساهم ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل في التخلص من التوتر النفسي، الذي يُعدّ أحد أهم أسباب ظهور التجاعيد المبكرة.

العناية السليمة بالبشرة

يُعدّ اتباع روتين مناسب للعناية بالبشرة، من أهمّ العوامل للحفاظ على نضارتها، ومقاومة التجاعيد، ويشمل ذلك استخدام منتجات العناية

ذات الجودة العالية والمتوافقة مع نوع البشرة، وخاصةً المنتجات التي تحتوي على:

حمض الهيالورونيك:

يُساعد على ترطيب البشرة، وملء الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

مضادات الأكسدة:

تُقاوم الجذور الحرة، وتُحافظ على صحة وحيوية البشرة.

الريتينويد:

يُحفّز إنتاج الكولاجين، ويُقلّل من ظهور التجاعيد.

الحماية من أشعة الشمس:

تُعدّ أشعة الشمس، من أهمّ أسباب شيخوخة البشرة وظهور التجاعيد.

لذلك، من المهمّ حماية البشرة من خلال، استخدام كريم واقي من الشمس، ذو عامل حماية (SPF) عالٍ

مثل 50 على الأقلّ بشكلٍ يومي.

الإجراءات التجميلية

يمكن اللجوء إلى بعض الإجراءات التجميلية، لمساعدة البشرة على التجدّد ومحاربة التجاعيد، مثل:

العلاج بالليزر

يُحفّز إنتاج الكولاجين، ويُساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة.

التقشير الكيميائي

يُزيل الطبقات العليا من الجلد، ويُساعد على التخلص من التجاعيد، وتفاوت لون البشرة.

حقن البوتوكس

يُساعد على التخلص من الخطوط الدقيقة، والتجاعيد عن طريق شلّ عضلات الوجه مؤقتًا.

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