تناول 30 نباتاً في الأسبوع للحد من مخاطر الإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - يُؤكد خبراء التغذية على أهمية تنويع النظام الغذائي، لحماية الصحة على المدى الطويل، وذلك من خلال تناول 30 نباتاً على الأقل في الأسبوع.

فوائد النظام الغذائي المتنوع:

ووفقا لما ورد عبر صحيفة ميرور، أنه يُعد النظام الغذائي المتنوع، غنيًا بالعناصر الغذائية، مثل الفيتامينات والمعادن، والألياف الغذائية، والمضادات الأكسدة، والتي تلعب دورًا هامًا في تعزيز صحة الجسم، والوقاية من الأمراض المزمنة.

ما هي الأطعمة التي تشملها قائمة 30 نباتاً؟

يتضمن النظام الغذائي المتنوع، مجموعة واسعة من الأطعمة النباتية، مثل:

الفواكه والخضروات:

يُنصح بتناول 5 حصص من الفواكه والخضروات يوميًا.

الحبوب الكاملة:

مثل الشوفان والأرز البني.

البقوليات:

مثل العدس والفاصوليا.

المكسرات والبذور:

مثل اللوز والجوز

وبذور الكتان والشيا.

الأعشاب والتوابل:

مثل الكركم والزنجبيل

والريحان والنعناع.

فوائد تناول 30 نباتاً في الأسبوع:

أظهرت الدراسات أن تناول 30 نباتاً على الأقل في الأسبوع، يمكن أن يُساهم في: تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

تحسين صحة الجهاز الهضمي.

تقوية المناعة.

الحفاظ على وزن صحي.

تحسين الصحة النفسية.

تحدي 30 نباتاً:

يدعم تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الوراثية، في جامعة كينغز كوليدج لندن،"تحدي 30 نباتاً" الذي يُشجع على تناول، مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية، للحصول على صحة أفضل.

نصائح لتنويع نظامك الغذائي:

جرب أنواعًا جديدة من الفواكه والخضروات.

أضف الحبوب الكاملة إلى نظامك الغذائي.

استبدل اللحوم بالبروتينات النباتية.

استخدم الأعشاب والتوابل لإضافة نكهة إلى طعامك.

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