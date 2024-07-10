تجنبها فورا.. 3 أنواع أطعمة تقصر عمرك في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشف دراسة أن ثلاثة أنواع من الأطعمة قد تؤدي إلى خفض متوسط العمر المتوقع بنسبة مذهلة تصل إلى 10%.

وتشير الدراسة إلى أن أولئك الذين يتناولون كميات كبيرة من الأطعمة شديدة التصنيع قد يواجهون عمرًا أقصر مقارنة بالأفراد الذين يستهلكونها بشكل ضئيل، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وتتصدر المشروبات الغازية، سواء كانت مشروبات دايت أو عادية، قائمة الأطعمة التي تقصر العمر، تليها مباشرة المخبوزات مثل الخبز والكعك، ثم اللحوم المصنعة.

وقد أبرزت إريكا لوفتفيلد، الباحثة في المعهد الوطني الأمريكي للسرطان في بيثيسدا بولاية ماريلاند، هذه النتائج.

وحذرت لوفتفيلد: "كانت المشروبات الغازية الخالية من السكر هي المساهم الرئيسي في استهلاك الأطعمة شديدة التصنيع، وكان السبب الثاني هو المشروبات الغازية السكرية، وتعتبر المشروبات مكونًا مهمًا للغاية في النظام الغذائي وتساهم في الأطعمة شديدة التصنيع".

واحتل الخبز والكعك اللذان خضعا لعمليات معالجة مكثفة مرتبة عالية في النظام الغذائي للأشخاص الذين يعانون من انخفاض متوسط العمر المتوقع لديهم.

وأيد كارلوس مونتيرو، أستاذ في جامعة ساو باولو، هذه الادعاءات، قائلا: "هذه دراسة أخرى كبيرة وطويلة الأمد تؤكد العلاقة بين تناول الأطعمة فائقة المعالجة والوفيات لأي سبب، وخاصة من أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2".

يتم تعريف الأطعمة فائقة المعالجة على أنها منتجات تحتوي على مواد غائبة عادة عن المطابخ المنزلية ولكنها تستخدم عادة في تصنيع الأغذية الصناعية، مثل المواد الحافظة والمكثفات والنكهات الاصطناعية والألوان والمحليات وعوامل التضخيم والمبيضات والدهون والسكريات المعدلة صناعيا، حسب تقرير موقع Wales Online .

وفحصت الدراسة، التي تم الكشف عنها في اجتماع للجمعية الأمريكية للتغذية في شيكاغو، البيانات الغذائية لنحو 541 ألف أمريكي تتراوح أعمارهم بين 50 و71 عاما، وقارنت بين الأنظمة الغذائية ومعدلات الوفيات على مدى عقدين إلى ثلاثة عقود.

كان أولئك الذين تناولوا أكبر قدر من الأطعمة فائقة المعالجة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو مرض السكري بنسبة 10% مقارنة بمن تناولوا أقل قدر من هذه الأطعمة.

وذكرت لوفتفيلد: "كانت اللحوم المصنعة والمشروبات الغازية من بين الفئات الفرعية من الأطعمة فائقة المعالجة الأكثر ارتباطًا بخطر الوفاة".

تحتوي المشروبات الغذائية على كميات كبيرة من المحليات الصناعية، في حين ارتبطت المشروبات السكرية بزيادة خطر الوفاة المبكرة لدى النساء بنسبة 63%.

وارتبطت اللحوم المصنعة بسرطان الأمعاء والمعدة وأمراض القلب والسكري والوفاة المبكرة.

ونصحت لوفتفيلد: "ينبغي لنا التركيز على تناول الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة الكاملة، وإذا كان الطعام معالجًا بشكل مفرط، فانظر إلى مستويات الصوديوم والسكريات المضافة وحاول اتخاذ أفضل قرار ممكن باستخدام ملصق المعلومات الغذائية".

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