"الحق نفسك بسرعة".. علامات تشير إلى اقتراب الإصابة بنوبة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تهدد النوبات القلبية صحة الشباب مثل الكبار تماما، لذا من المهم للغاية التعرف على الأعراض التي تشير إلى اقتراب حدوثها للتعامل معها بشكل سليم.

وبحسب موقع هيلث لاين، فإن العلامات التي تشير إلى اقتراب الإصابة بنوبة قلبية، تشمل:

التعب دون سبب

إذا شعرت بالتعب دون سبب، فاحرص على إبقاء عينيك مفتوحتين، إذ يمكن أن يكون ذلك من علامات التحذير من السكتة القلبية، وإذا استمر فترة طويلة، فيجب عليك زيارة طبيب.

صعوبة التنفس

صعوبة التنفس أو ضيقه، حتى دون ألم في الصدر، يمكن أن يكون علامة على نوبة قلبية.

ألم شديد في الصدر

ألم الصدر الشديد الذي يمكن أن يظهر على شكل ضغط أو ضيق أو إحساس بالضغط في الصدر، قد يكون علامة على اقتراب الإصابة بنوبة قلبية.

ألم الجزء العلوي من الجسم

قد يمتد الألم إلى ما هو أبعد من الصدر إلى مناطق مثل الذراعين (خاصة الذراع اليسرى) أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو حتى المعدة.

عسر الهضم

قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض تشبه عسر الهضم أو حرقة المعدة.

الغثيان أو القيء

قد يعاني بعض الأفراد، وخاصة النساء، من الغثيان أو القيء كأحد أعراض الأزمة القلبية.

الدوخة

يمكن أن يرتبط الشعور بالدوار أو التعرض لنوبات الإغماء بنوبة قلبية، خاصة إذا كانت هذه الأعراض مفاجئة أو غير مفسرة.

التعرق الغزير

يمكن أن يكون التعرق الغزير، وخاصة العرق البارد أو الرطب، علامة تحذيرية لأزمة قلبية.

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