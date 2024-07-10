30 صورة لأرخص 5 أماكن في الغردقة.. الليلة لشخصين بـ 367 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث العديد من المصريين، عن أرخص فنادق الغردقة من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "الخليج 365"، أرخص 5 فنادق للإقامة، وفقا لموقع "بوكينج".

Jawhara Inn Hotel - فندق الجوهرة سفاجا

يقع فندق الجوهرة سفاجا في الغردقة، على بعد 50 كم من متحف أكواريوم الأحياء المائية بالغردقة، ويوفر أماكن إقامة مع مسبح خارجي ومواقف خاصة مجانية للسيارات وحديقة وتراس.

يضم هذا الفندق ذو الـ 4 نجوم مطعمًا وغرفًا مكيفة مع حمام خاص.

ويتميز مكان الإقامة بالترفيه المسائي ونادي للأطفال.

تم تجهيز غرف الضيوف في الفندق بتلفزيون بشاشة مسطحة وصندوق ودائع آمن. يوفر فندق الجوهرة إن - فندق جوهرة سفاجا غرف معينة تطل على المسبح، وتضم الغرف شرفة. تحتوي جميع الغرف في مكان الإقامة على بياضات الأسرّة والمناشف.

يقع خليج مكادي ووتر وورلد على بعد 29 كم من فندق الجوهرة سفاجا، في حين يقع ميني إيجيبت بارك على بعد 30 كم.

ويعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب للفندق حيث يقع على بعد 50 كم منه ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل تكلفة إضافية.

سعر الليلة لشخصين 466 جنيها.

شقة Queen Cleopatra apartment

تقع شقة Queen Cleopatra في الغردقة، على بعد 1.9 كم من شاطئ بارادايس وعلى بعد 2.9 كم من شاطئ الساقية، وتوفر خدمة الواي فاي المجانية 20 وأماكن إقامة مع خدمة الواي فاي المجانية وتكييف ومنطقة شاطئ خاص ومسبح في الهواء الطلق.

تتميز هذه الشقة ذات الـ 5 نجوم بتجربة سبا مع خدمات التجميل وغرفة اللياقة البدنية.

تتميز الشقة بموقف سيارات في الموقع ومرافق سبا ومصعد.

تحتوي الشقة الفسيحة على غرفة نوم واحدة وتلفزيون بشاشة مسطحة ومطبخ مجهز بالكامل مع فرن وميكروويف وغسالة ملابس وحمام واحد مع دش

يحتوي مكان الإقامة على مدخل خاص ومحمي بأمن طوال اليوم.

يتوفر ميني ماركت في الشقة.

يمكن للضيوف الحفاظ على نشاطهم من خلال دروس اللياقة البدنية التي تقام في المنزل.

للضيوف الذين لديهم أطفال، توفر الشقة مسبح للأطفال. تتوفر خدمة تأجير السيارات في شقة Queen Cleopatra وخدمة الواي فاي المجانية 20.

يقع نيو مارينا على بعد 3.2 كم من مكان الإقامة، في حين يقع متحف أكواريوم الأحياء المائية بالغردقة على بعد 15 كم من مكان الإقامة.

ويعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب لشقة Queen Cleopatra free WiFi 20 حيث يقع على بعد 8 كم منها.

سعر الليلة لشخصين 367 جنيها.

شقة Desert Rose Hurghada

يقع Desert Rose Hurghada في الغردقة، ويضم أماكن إقامة مكيفة مع شرفة.

تحتوي هذه الشقة أيضًا على مسبح خاص.

يقع مكان الإقامة المخصص لغير المدخنين على بعد 41 كم من متحف الأحياء المائية بالغردقة.

تحتوي الشقة على تراس وغرفة نوم واحدة وغرفة معيشة ومطبخ مجهز تجهيزا جيدا،ويتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

يقع مكادي باي ووتر وورلد على بعد 19 كم من الشقة، في حين يقع منتزه ميني مصر على بعد 21 كم. ويعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب لـDesert Rose Hurghada حيث يقع على بعد 41 كم منها.

سعر الليلة لشخصين 500 جنيها.

فندق Four Seasons Hotel

يقع فندق Seasons في الغردقة، ويوفر أماكن إقامة ذات نجمة واحدة مع شرفات خاصة.

تشمل المرافق المتوفرة في مكان الإقامة هذا مطعم ومكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة ومطبخ مشترك، بالإضافة إلى خدمة الواي فاي المجانية في جميع أنحاء مكان الإقامة.

يوفر مكان الإقامة خدمة الغرف وصالة مشتركة وخدمة تخزين الأمتعة للضيوف.

تحتوي جميع الغرف في الفندق على تكييف وخزانة ملابس وتلفزيون بشاشة مسطحة وحمام خاص وبياضات أسرّة ومناشف وفناء مع إطلالة على البحر.

وتتميز الوحدات بصندوق ودائع آمن.

تتوفر وجبة إفطار كونتيننتال كل صباح في فندق Seasons.

يوفر مكان الإقامة تراس.

يمكن لضيوف فندق Seasons الاستمتاع بالأنشطة في مدينة الغردقة وحولها، مثل المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات.

يقع شاطئ El Sawaki على بعد 600 م من الفندق، في حين يقع المرسى الجديد على بعد 5 كم.

ويعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب لفندق سيزونز حيث يقع على بعد 9 كم منه ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل تكلفة إضافية.

سعر الليلة لشخصين 576 جنيها.

Hourgada street sherry

يقع Hourgada street sherry في الغردقة، ويضم أماكن إقامة مكيفة مع شرفة.

يقع مكان الإقامة على بعد 5.3 كم من نيو مارينا وعلى بعد 16 كم من متحف أكواريوم الأحياء المائية بالغردقة وعلى بعد 500 م من محكمة الغردقة الجزئية.

وتقع محطة حافلات الجونة على بعد 4.2 كم ويقع وسط مدينة الغردقة - ميدان صقالة على بعد 4.6 كم من الشقة.

تتكون الشقة من غرفتي نوم ومطبخ مجهز بالكامل وحمام واحد. ويتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

تشمل الأماكن الشهيرة القريبة من الشقة شاطئ Elysees Dream وشاطئ Qesm Hurghada العام وشاطئ El Sawaki. ويعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب لـHourgada street sherry حيث يقع على بعد 9 كم منها.

سعر الليلة لشخصين 415 جنيها.

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