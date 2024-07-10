تظهر أثناء الأكل.. 3 علامات تكشف الإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يُدرك الجميع مخاطر الإصابة بالسرطان، التي تزداد مع التدخين المفرط، والإفراط في تناول الكحول، واتباع نظام غذائي غير صحي.

لكن، هل تعلم أن هناك 3 علامات يجب الانتباه إليها عند تناول الطعام، مؤشرا على إصابتك بهذا المرض القاتل، وفقا لصحيفة "dailystar" البريطانية.

فقدان الشهية

فقدان الشهية هو شعور مستمر بعدم الرغبة في تناول الطعام، أو الشعور بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام.

لكن إذا لاحظت أعراض فقدان الشهية لمدة أسبوعين أو أكثر، فمن الضروري زيارة الطبيب، لإجراء فحص شامل وتحديد السبب الكامن وراء هذه الأعراض.

صعوبة البلع أو المضغ

يعاني الكثيرون من صعوبات في تناول الطعام من وقت لآخر، مثل الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ أو عسر الهضم.

ولكن إذا كانت صعوبة المضغ والبلع متكررة ومؤلمة، فقد تكون علامة على وجود مشكلة صحية أكثر خطورة، مثل السرطان.

حرقة المعدة وعسر الهضم

الشعور بحرقة المعدة وعسر الهضم أمرا شائعا، ولكن إذا استمرت هذه الأعراض لأكثر من 3 أسابيع، أو إذا كانت شديدة أو متكررة، فمن الضروري استشارة الطبيب.

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