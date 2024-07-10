معركة بين ركاب على متن طائرة.. لن تتوقع رد فعل الطيار "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، تسببت معركة باللكمات في الجو بين ركاب إلى هبوط طائرة "رايان إير" بقرار من الطيار، كانت في رحلة من أغادير في المغرب إلى مطار لندن ستانستيد، بعد 45 دقيقة من إقلاعها.

وبحسب صحيفة ذا صن، تسبب شجار جماعي بين ركاب على متن الطائرة في فوضى، ما أجبر الطيار على هبوط اضطراري بعد إقلاعها.

المشاجرة بدأت عندما طلب رجل تبديل مقعده، مع امرأة رفضت ذلك، فيما أصيب راكب بنوبة ذعر فيما أخذ الأطفال بالبكاء، ونشب اشتباك أيضا بين راكب وطاقم الطائرة.

وقبضت الشرطة على 9 ركاب لصلتهم بالفوضى، ما إن هبطت الطائرة، فيما تتواصل التحقيقات في الواقعة.

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