نتقاما منه.. رجل يعض ثعبانا بعد تعرضه للدغة - وهذا ما حدث (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة، أقدم رجل من ولاية بيهار الهندية على عض ثعبان سام حتى الموت، انتقاما منه بعد أن لدغه أثناء نومه.

ووفقا لموقع "Newsweek"، كان "سانتوش لوهار" البالغ من العمر 35 عاما نائما في مكان عمله بالسكك الحديدية عندما هاجمه ثعبان سام فجأة ولدغه.

لكن ردة فعل "لوهار" لم تكن عادية، حيث تمكن من الإمساك بالثعبان وعضه مرتين بقوة، ما أدى إلى نفوقه على الفور.

وبعد لدغة الثعبان، قام زملاؤه بنقله على الفور إلى المستشفى.

في المستشفى، تلقى مضادًا للسم، وتمكن من مغادرة المستشفى في اليوم التالي بعد تعافيه.

اقرأ أيضا:

أغلى زجاجة مياه في العالم تُباع بمبلغ خيالي.. لهذا السبب

لسبب أغرب من الخيال.. دجاجة تدخل موسوعة "جينيس"

ما هو المرض الذي عانت منه الفنانة أسماء جلال - احذر هذه الأعراض

إذا شعرت بهذه العلامة في قدميك.. فأنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول

لن تتوقع السبب.. سر احتفاظ الماء ببرودته في القلة؟