8 علامات تدل على أنك محسود.. وهكذا تحمي نفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني العديد من الأشخاص من مشاعر الحسد، التي تؤثر سلبا على حياتهم النفسية والجسدية.

الدكتورة إيمان عبد الله، استشاري علم النفس والعلاج الأسري خلال حديثها لـ"الخليج 365"، أوضحت 8 علامات تدل على أنك محسود يجب الانتباه إليها:

الشعور بعدم الرضا عن النجاح

يشعر الشخص المحسود أحيانا بعدم الرضا عن إنجازاته، أو التقليل من شأنها، أو مقارنة نفسه بالآخرين بشكل مفرط.

هذا الشعور ناتجا عن مشاعر سلبية مثل الحسد، أو عن اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب أو اضطراب القلق.

الشعور الدائم بالفشل

بالرغم من تحقيق النجاحات، يشعر الشخص المحسود بعدم قدرته على تحقيق المزيد، أو شعوره الدائم بالفشل.

التفكير السلبي

يميل أيضا إلى التركيز على الجوانب السلبية في حياته، وتجاهل الإيجابيات، ما يخلق شعورا بالإحباط والسلبية.

الشعور الدائم بالتوتر والقلق

يعاني الشخص المصاب بالعين من أعراض التوتر والقلق بشكل دائم، دون سبب واضح.

آلام جسدية غير مبررة

يعاني أيضا من آلام جسدية في مختلف أنحاء الجسم، دون وجود سبب طبي واضح

اضطرابات في النوم

يشكو من الأرق وصعوبة النوم، وقد يشعر بالكوابيس المزعجة.

الانعزال عن الناس

يميل إلى الانسحاب من العلاقات الاجتماعية، وتجنب التواصل مع العائلة والأصدقاء والزملاء، وذلك شعوره بأن الابتعاد عنهم يُريحه من مشاعر الحسد والحقد.

التأثير السلبي على النفس

يؤدي الحسد إلى تأثيرات نفسية سلبية على الشخص المحسود نفسه، مثل الشعور بالحزن والاكتئاب، وفقدان الثقة بالنفس، وضعف التركيز والإنتاجية.

نصائح للوقاية من الحسد

ينصح بقراءة القرآن الكريم بانتظام والأدعية والأذكار.

يجب على الإنسان أن يتوكل على الله تعالى ويؤمن بأنه هو الحافظ من كل شر.

عدم التباهي بالإنجازات أمام الآخرين.

يجب على الإنسان أن يتمنى الخير للجميع.

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