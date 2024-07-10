طبيب يكشف أولى علامات الإصابة بسرطان المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

بينما قد لا تظهر أي أعراض على الإطلاق في المراحل المبكرة من سرطان المعدة،إلا أنه من المهم الانتباه إلى بعض العلامات التحذيرية التي قد تنبئ بهذا المرض الخطير.

عسر الهضم

سعيد شلبي استشاري الكبد والباطنة يقول من خلال تصريح لمصراوي، إن الشعور بالامتلاء أو عدم الراحة في الجزء العلوي من المعدة بعد تناول الطعام، حتى لو كانت كمية الطعام قليلة.

حرقة المعدة

الشعور بألم أو حرقان في المعدة أو الصدر، وقد يزداد سوءًا بعد تناول الطعام أو الاستلقاء.

فقدان الشهية

الغثيان والقيء

ألم المعدة

فقدان الوزن غير المبرر

صعوبة البلع

انتفاخ البطن

تغير لون البراز

الإرهاق والتعب العام

من المهم ملاحظة أن هذه الأعراض قد تكون ناتجة عن حالات أخرى غير سرطان المعدة، لذلك يجب استشارة الطبيب فورًا إذا ظهرت عليك أي من هذه الأعراض، للحصول على التشخيص الصحيح والعلاج المناسب.

عوامل الخطر للإصابة بسرطان المعدة:

يزداد خطر الإصابة بسرطان المعدة مع تقدم العمر.

الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة من النساء.

وجود أفراد في العائلة مصابين بسرطان المعدة يُزيد من خطر الإصابة.

الإصابة ببعض أنواع عدوى المعدة، مثل عدوى بكتيريا "هيليكوباكتر بيلوري"، تُزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

يُعدّ التدخين من أهم عوامل الخطر للإصابة بسرطان المعدة.

تناول الكثير من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة ومنخفضة الألياف قد يُزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

السمنة تُعدّ عامل خطر للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان المعدة.

نصائح طبية للوقاية من سرطان المعدة

الحفاظ على نظام غذائي صحي

الإقلاع عن التدخين

الحفاظ على وزن صحي

ممارسة الرياضة بانتظام

استشارة الطبيب بانتظام

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