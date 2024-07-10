هل تسبب القهوة ارتفاع السكر والكوليسترول؟.. مفاجأة غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

ارتبطت القهوة بشتى الحضارات والثقافات، ونُسجت حولها حكايات وطقوس تعكس عبق الماضي وروعة الحاضر، فما هو تأثير القهوة على السكر والكوليسترول في الدم؟

أوضح الدكتور سعيد شلبي، استشاري الكبد والباطنة، لـ"الخليج 365" التأثيرات السلبية والإيجابية لتناول القهوة على نسبة السكر والكوليسترول في الدم، والتي جاءت كالتالي:

تأثير القهوة على مستويات السكر في الدم

تأثير القهوة على مستويات السكر في الدم معقد وغير مباشر.

تُحسن القهوة من حساسية الأنسولين لدى الأشخاص الأصحاء، مما يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

للمرضى المصابين بداء السكري من النوع 2، ربما تُقلل القهوة من مقاومة الأنسولين وتُحسّن قدرة الجسم على استخدام الأنسولين، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف في مستويات السكر في الدم بعد الوجبات.

يجب الانتباه إلى مكونات القهوة المُضافة مثل الحليب والسكر، التي قد ترفع من مستويات السكر في الدم.

تؤدي بعض أنواع القهوة، مثل القهوة التركية المُحضّرة بالحليب والسكّر، إلى ارتفاع مؤقت في مستويات السكر في الدم.

تأثير القهوة على مستويات الكوليسترول

تزيد القهوة من مستويات الكوليسترول الضار (LDL) بشكل طفيف لدى بعض الأشخاص، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة، لكنّها قد تزيد أيضًا من مستويات الكوليسترول الحميد (HDL) "الجيد".

لا يبدو أن للقهوة تأثيرًا كبيرًا على مستويات الكوليسترول الكلية.

عوامل تؤثر على تأثير القهوة

نوع القهوة

تحتوي القهوة العربية على نسبة أقل من الكافيين، مما يقلل من تأثيرها على الكوليسترول.

طريقة التحضير

يؤدي تحضير القهوة التركية إلى زيادة مستويات الكوليسترول، بشكل أكبر من الطرق الأخرى.

كمية القهوة

شرب كميات كبيرة من القهوة يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول.

الحالة الصحية

الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو ارتفاع الكوليسترول يكونون أكثر حساسية لتأثيرات القهوة.

نصائح طبية

استشر طبيبك أو أخصائي التغذية لتحديد ما إذا كانت القهوة مناسبة لك، ولتحديد الكمية المناسبة التي يمكنك تناولها.

اختر أنواع القهوة العربية أو المُحضّرة بفلتر ورقي؛ لتقليل محتوى الكافيين والزيوت.

اعتدل في شرب القهوة ولا تتناول أكثر من 400 ملي جرام من الكافيين يوميًا (ما يعادل حوالي 4 أكواب من القهوة).

انتبه لمكونات القهوة المُضافة مثل الحليب والسكر، لأنّها ترفع من مستويات السكر في الدم.

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