كيف يساعد شرب خل التفاح على إنقاص الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يقال أن خل التفاح قد يسهم في علاج مرض السكري وإزالة السموم من الجسم وفقدان الوزن ومنع حرقة المعدة، وشفاء الجروح، ووقف السعال.

وكشفت دراسة آسيوية أن خل التفاح يساعد على خفض محيط الخصر وإنقاص الوزن، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

ووجدت دراسة أوروبية أخرى أن شرب خل التفاح قبل تناول الطعام زاد من امتصاص الجلوكوز في العضلات، وتقليل الأنسولين في البلازما الشريانية، وزيادة تدفق الدم إلى العضلات لدى الأفراد الذين يعانون من ضعف تحمل الجلوكوز، أو ما قبل السكري.

وأظهرت هذه الدراسة أن الخل قد يكون مفيداً في تحسين مقاومة الأنسولين، والتحكم في الغلوكوز، لدى المصابين بما قبل السكري.

وكشفت دراسة أخرى أجراها باحثون من جامعة هارفارد تأثيرات تناول ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من الخل، وتأثيرات عدم تناول أي شيء على الإطلاق.

وبعد 3 أشهر، أظهر المشاركون الذين تناولوا الجرعة اليومية من الخل فقداناً بسيطاً للوزن وانخفاضاً في دهون البطن، والدهون الثلاثية.

من ناحية أخرى، تنصح استخدامات الطب التقليدي الشرقي لخل التفاح بمزجه مع عناصر أخرى عند تناوله لتعظيم الفوائد، مثل مزجه مع العسل أو الزنجبيل، وهو ما يتوافق أيضاً مع النظرة الغربية لفوائد خل التفاح، والتي تعتبره مصدراً للبكتريا الصديقة (البروبيوتك)، التي تدعم المناعة وتقلل الالتهابات.

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