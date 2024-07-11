الامارات | «الناشر الأسبوعي» تكشف عن كتب «تحت الإنشاء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت مجلة «الناشر الأسبوعي» في عددها الجديد الـ69، استطلاعاً بعنوان «مؤلفون عرب يتحدثون عن كتب تحت الإنشاء»، كشفوا فيه عن مشروعاتهم الجديدة في ورشة الكتابة، وما يخططون لنشره من أعمال.

وتصدّرت غلاف العدد صورة للشاعرة والروائية الكولومبية، بيداد بونيت، التي فازت، مطلع الشهر الماضي، بجائزة الملكة صوفيا للشعر الإيبيري الأميركي.

في افتتاحية العدد، كتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري، عن الاحتفاء بالمغرب «ضيف شرف» الدورة المقبلة من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتضمن عدد يوليو من «الناشر الأسبوعي» التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب، موضوعات ترتبط بأركان صناعة النشر واشتمل العدد على مراجعات لكتب، وأخبار عن الإصدارات الجديدة، وفي زاويته «رقيم»، كتب مدير تحرير المجلة، علي العامري، مقالاً بعنوان «المترجمون.. رحّالة اللغات».