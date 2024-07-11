الامارات | 100 ثعبان في سروال مهرب صيني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الجمارك الصينية توقيف رجل خلال محاولته تهريب أكثر من 100 ثعبان حيّ، عن طريق حشرها في سرواله.

وقالت الجمارك الصينية في بيان، إن عناصرها أوقفوا المسافر الذي لم يُذكر اسمه أثناء محاولته الدخول من هونغ كونغ، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وجاء في البيان «عند التفتيش، اكتشف موظفو الجمارك أن جيوب السروال الذي كان يرتديه الراكب كانت معبأة بستة أكياس من القماش، ومختومة بشريط لاصق». وأضافت «بمجرد فتح كل كيس تبيّن أنه يحتوي على ثعابين حية بمختلف أشكالها وأحجامها وألوانها».

وقال البيان إن العناصر صادروا 104 من الزواحف. وأظهر مقطع فيديو اثنين من حرس الحدود وهما يحدقان في أكياس بلاستيكية شفافة مملوءة بثعابين حمراء ووردية وبيضاء.