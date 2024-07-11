الامارات | «العيد عيدين» كوميديا عائلية بقيادة 3 إماراتيات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أجواء عائلية مرحة، أقيم العرض الأول للفيلم الكوميدي العائلي «العيد عيدين»، مساء أول من أمس، في أبوظبي، بحضور فريق عمل الفيلم، وضم كلاً من الفنانين ميرة المدفع، وفهد البتيري، وشادي الفونس، والأطفال عبدالمجيد فهد، وليال فهد، وعبدالمحسن الحربي، الذين شاركوا في التمثيل في العمل، إلى جانب المخرجة ميثة العوضي، والمنتجة راوية عبدالله، وكاتبة الفيلم سارة الصايغ وغيرهم من أعضاء الفريق.

«العيد عيدين»، هو فيلم كوميدي يتناول قصة عائلة سعودية إماراتية شابة تقضي عطلتها في أبوظبي، حيث تتوالى الأحداث على نحو غير متوقع، وهو ما تترتب عليه مواقف مملوءة بالضحك والفوضى والصداقات، وفي هذه الأثناء يزداد الترابط بين أفراد العائلة. وهو من إنتاج «إيمج نيشن أبوظبي»، وتوزيع شركة «هاي واير بيكتشرز». ومن المقرر طرحه في دور السينما في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج ككل اعتباراً من اليوم.

وأوضح فريق عمل الفيلم في تصريحات قبل عرض الفيلم، أن الفيلم كان حلماً بالنسبة لهم، وأن وجود ثلاث نساء إماراتيات على رأس فريق العمل، أسهم في أن تسير مجريات العمل بسلاسة ودون وجود صعوبات كبيرة. كما أسهم الأطفال الذين كانوا مع أهاليهم، في إضفاء أجواء من المرح والنشاط.

وأعربت المخرجة ميثة العوضي لـ«الإمارات اليوم»، عن سعادتها بالعمل في هذا المشروع الذي كان بمثابة حلم، لما اتسم به من سلاسة في الإنتاج والتنفيذ، واعتزازها بالتعاون مع فريق العمل به. موضحة أن قيادة المشروع الذي يعد أول تجربة لها في مجال إخراج الأفلام الروائية الطويلة، من قبل ثلاث نساء إماراتيات، أسهم في أن تسير مجريات العمل بسلاسة ودون وجود صعوبات كبيرة.

وأشارت بطلة الفيلم ميرة المدفع لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن وجود فريق عمل نسائي أثر في بيئة العمل وفي تقديمها شخصية مها، لافتة إلى أن الفيلم يمثل أول تجربة لها في فيلم كوميدي طويل، كما كان وجود ممثل كوميدي موهوب وذي خبرة مثل فهد البتيري، بما لديه من طاقة إيجابية معدية، حافزاً مهماً لها، وبشكل عام كانت أجواء العمل ممتعة.