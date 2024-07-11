أعراض غير متوقعة لـ نقص فيتامين B2 في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور ميخائيل ليبيديف أن الأمراض الجلدية والتهاب الشفاه وتساقط الشعر والتهاب العينين وظهور تقرحات على الغشاء المخاطي للعين قد ينذر بنقص فيتامين В2 في الجسم.

ويعتبر نقص فيتامين В2 (الريبوفلافين) ظاهرة نادرة، وقد يحدث لدى المرضى الذين يعانون من أمراض الغدد الصماء.

ويمكن ملاحظة الأعراض التالية: آفات جلدية، تكوين قشور على الشفاه (التهاب الشفاه)، تساقط الشعر، تقرحات على الغشاء المخاطي للعين، وفقا لوكالة "Gazeta.Ru".

والأشخاص الذين تخلوا عن تناول المنتجات الحيوانية هم ضمن مجموعة الخطر.

وعند نقص هذا الفيتامين في الجسم فترة طويلة يتطور التنميل في الأطراف والضعف العضلي وآلام حادة في العضلات وتشنجات ونقص الكريات الحمراء في الدم.

كما أن فيتامين В2 يساهم في إنتاج الإنزيمات التي تشارك في تركيب البيريدوكسين، والتفاعلات الحمضية، وتكوين خلايا الدم الحمراء، والغلوبيولين المناعي (الأجسام المضادة)، ويشارك في شطر الدهون وتحويل العناصر الغذائية إلى طاقة، ويحمي الجلد والعينين والجهاز العصبي من التلف.

وتشمل مصادر فيتامين В2: الجبن، والجبن القريش، والبيض، والفطر، والحليب ومنتجات الألبان السائلة، والأسماك، والدواجن، واللحوم الحمراء، وكبد البقر، والحنطة السوداء، والأرز، والملفوف الأبيض، والخميرة.

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