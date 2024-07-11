الصندل الشفاف.. نجم موضة أحذية صيف 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - يسيطر الصندل الشفاف على موضة الأحذية النسائية في صيف 2024، ما يمنح المرأة إطلالة جذابة.

وأوضحت مجلة "Elle" المعنية بالموضة والجمال أن الصندل هذا العام يتألق بمظهر شفاف من خلال الاعتماد على خامة PVC الشفافة، مشيرة إلى أن هذا المظهر يزين الصنادل على اختلاف أشكالها، بدءاً من الصنادل المسطحة مروراً بالصنادل ذات الكعب العالي ووصولاً إلى الصنادل ذات النعل "البلاتوه" الضخم.

كما أن بعض الموديلات تتألق بألوان ناعمة مثل الوردي والبني الفاتح إلى جانب المظهر الشفاف، مشيرة إلى أن الصنادل الشفافة تتناغم مع كل الإطلالات سواء الكاجوال أو الأنيقة.

وعلى سبيل المثال يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق صندل شفاف مع بنطال جينز، في حين يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيق صندل شفاف مع فستان فخم أو طقم أنيق من البوكليه.

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