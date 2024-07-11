10 وجهات ساحرة حول العالم لقضاء عطلة صيفية مميزة

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يرغب الكثير من الأشخاص في فصل الصيف إلى السفر إلى المنتجعات السياحية من أجل الاستجمام وقضاء عطلة صيفية مميزة.

وفيما يلي نرصد لكم مجموعة من أبرز الوجهات السياحية الساحرة حول العالم.

هامبتون من هيلتون جزيرة المرجان، رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة

يقدم هذا الفندق أنشطة مثيرة مثل: التزلج على الماء، التجديف بالكاياك، كرة الطائرة الشاطئية، وكرة مياه البحر لضمان لحظات مليئة بالإثارة.

منتجع هيريتانس آراه، جزر المالديف

يقدم تشكيلة أجنحة المحيط المثالية لقضاء شهر العسل، والتي تقع على بعد 40 دقيقة بالطائرة المائية ذات المناظر الخلابة من ماليه، وتوفر تجربة راقية حصرية للبالغين.

وتتميز كل واحدة من الشقق الدوبلكس الـ25 بحمام سباحة خاص، ومنطقة جلوس فخمة، وإطلالات بانورامية على المحيط، مع حمام سباحة فوق الماء ومجموعة رائعة من خيارات تناول الطعام.

ويمكن للضيوف تذوق المأكولات المالديفية والسريلانكية في مطعم "أمبولا"، وتجربة ثقافات الطعام النابضة بالحياة في مطعم "هاثا"، وتناول المأكولات البحرية الطازجة في مطعم "جينيفاتي".

يشمل العرض أيضاً وسائل راحة فائقة، وتذوق مشروبات حصرية، ورحلات استكشافية مجانية مثيرة، ومجموعة متنوعة من الرياضات المائية، بما في ذلك وجبات الإفطار العائمة المحاطة بالجمال الهادئ للمحيط الهندي، مما يضمن إقامة لا تُنسى.

فندق ذا آذر هاوس في جنوب كنسينغتون، لندن، المملكة المتحدة

يوفر فندق ذا أذر هاوس في جنوب كنسينغتون، أول "نادي للمقيمين" في لندن، مفهوماً مبتكراً للضيافة، حيث يقدم لسكانه مزيجاً من المعيشة على طراز الشقق والخدمات الفندقية. بالإضافة إلى الوصول المجاني إلى نادي الأعضاء الخاص الحصري وقائمة واسعة من مرافق وتجارب الرفاهية.

فندق ذا بيلتمور تبليسي، جورجيا

يُعتبر فندق ذا بيلتمور تبليسي أول ناطحة سحاب زجاجية في جورجيا وأعلى فندق في منطقة القوقاز، ويوفر إطلالات مذهلة وسهولة الوصول إلى المنطقة الثقافية والتاريخية في عاصمة جورجيا.

ويعد الفندق العنوان الأمثل لأساليب الحياة الساحرة، مع أماكن متميزة، ومنتجع صحي مثير، وساحة ترفيهية فريدة من نوعها.

فيينا، النمسا

تعرف مدينة فيينا باسم "المدينة الخضراء"، مما يجعلها الوجهة المثالية للباحثين عن تجربة حيوية في مدينة أوروبية. وتحتوي المدينة على العديد من الفنادق الفاخرة، التي تقدم تجارب ثقافية متنوعة للضيوف، مثل فندق أموريس فيينا البوتيكي الفاخر في منطقة "رينج شتراسه"، والذي يُعتبر المكان المثالي لإقامة العائلات ويبعد مسافة قصيرة سيرا على الأقدام من دار "أوبرا مسكفيرين".

وتتميز الإقامة في هذا الفندق بتناول الطعام في مطعم غلاس وينغ، حيث يجتمع تراث الطهي النمساوي مع الإلهام الإبداعي للشيف التنفيذي "ألكساندرو سيمون". كما ينبغي للضيوف زيارة متحف "براتر"، الذي تم افتتاحه حديثا، والذي يعنى بالتاريخ الغني لمتنزه فيينا براتر الترفيهي، والذي يضم عجلة فيريس العملاقة الشهيرة. ويعرض المتحف مجموعة من القطع الأثرية الرائعة، بدءاً من آلات القمار القديمة إلى النماذج المعقدة والصور التاريخية، في إطار تاريخ يمتد لمدة 250 عاماً.

كوستا نافارينو، اليونان

كوستا نافارينو، الوجهة المستدامة الواقعة في ميسينيا، جنوب غرب بيلوبونيز في اليونان، تم تطويرها لتلبي احتياجات المسافر العصري. وتضم الوجهة أربعة فنادق فاخرة من فئة 5 نجوم، ومساكن خاصة فاخرة، وأربعة ملاعب جولف مميزة، وأكثر من 40 منفذاً لتناول الطعام، إلى جانب العديد من التجارب الأصيلة والمرافق الترفيهية والرياضية.

ويمكن للأزواج والمجموعات الاختيار من بين عدة خيارات فندقية مميزة:

- فندق دبليو كوستا نافارينو:

أول فندق دبليو في اليونان، مخصص للبالغين والشباب من عمر 12 عاماً فما فوق، ويقدم غرفاً تطل على حمام السباحة وأجنحة خاصة بحمامات سباحة وفيلات مذهلة.

- فندق ماندارين أورينتال، كوستا نافارينو:

فندق فاخر جدا يقدم نوعين جديدين من الفلل هذا الموسم - الفيلا الملكية المكونة من خمس غرف نوم والفيلا الجديدة المكونة من ثلاث غرف نوم، المثالية للمجموعات الكبيرة.

- منتجع ويستن كوستا نافارينو:

يلبي احتياجات العائلات بوسائل الراحة المصممة لخلق ذكريات عزيزة بالإضافة إلى الأنشطة والمخيمات الصيفية للأطفال.

-منتجع رومانوس، أحد منتجعات لاكشري كوليكشن:

يقع وسط مزارع الزيتون المورقة مع إطلالات رائعة على البحر الأيوني، ويضم مجموعة حصرية من الأجنحة والفيلات، بما في ذلك فيلتين ملكيتين على مساحة 600 متر مربع، مع تجارب شخصية جديدة تم تنسيقها لتلبية احتياجات كل ضيف.

اقرأ أيضا:

أغلى زجاجة مياه في العالم تُباع بمبلغ خيالي.. لهذا السبب

لسبب أغرب من الخيال.. دجاجة تدخل موسوعة "جينيس"

ما هو المرض الذي عانت منه الفنانة أسماء جلال - احذر هذه الأعراض

إذا شعرت بهذه العلامة في قدميك.. فأنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول

لن تتوقع السبب.. سر احتفاظ الماء ببرودته في القلة؟