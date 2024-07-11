أطعمة ينصح بتناولها قبل ممارسة العلاقة الحميمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور بافل إيسنبايف أخصائي التغذية أن هناك بعض الأطعمة قد تساعد على زيادة الرغبة الجنسية دون الإضرار بالصحة.

ويحتوي الصنوبر على كمية كبيرة من الحمض الأميني أرجينين، وهو مانح معروف للنيتروجين في الجسم، يتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، ما يريح الأوعية الدموية ويضمن تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، ويحسن الانتصاب والإثارة، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

كما أن البطيخ الأحمر له تأثير مماثل، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من السيترولين الذي يتحول في الجسم إلى أرجينين، ما يؤدي إلى الشعور بـ "تأثير الفياجرا" الأساسي.

ويحتوي البروكلي على مادة الإندول -3-كاربينول المفيدة للرجال، حيث أنها تخفض مستوى هرمون الاستروجين وتزيد هرمون التستوستيرون بصورة غير مباشرة.

والتستوستيرون هو هرمون الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء على حد سواء".

كما أن الأطعمة التي تحتوي على الزنك قد تسهم في تركيب هرمون التستوستيرون وكمية الحيوانات المنوية، ويمكن إضافة المحار والكاجو وبذور اليقطين ولحم البقر.

ويشير إلى أن للشوكولاتة الداكنة والقهوة تأثير خاص في الرغبة الجنسية، لأن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على فينيل إيثيل أمين الذي يسبب مشاعر العاطفة والحب والرغبة. أما القهوة فتقلل من خطر الإصابة بضعف الانتصاب.

ووفقا له، يمكن لزيادة الرغبة الجنسية إضافة زيت الزيتون وجوز الهند ، لأنها غنية بأوميجا-3 وستكون مفيدة بسبب خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات.

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