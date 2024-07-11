أفضل الأطعمة للوقاية من أمراض اللثة.. أبرزها الشوكولاتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة صينية أجرتها جامعة تشونغتشينغ الطبية ونشرت في مجلة Frontiers In Genetics أن تناول الشوكولاتة قد يسهم في خفض الإصابة بأمراض اللثة إلى النصف.

ويرجح سبب ذلك بفضل مضادات أكسدة الموجودة في حبوب الكاكاو خاصة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما أن الجبن والفول السوداني غير المملح يرتبط أيضا بانخفاض المخاطر، لكن القهوة المفلترة والمشروبات منخفضة السعرات الحرارية يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب اللثة.

واستخدمت الدراسة بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة الذي يحتوي على معلومات عن نمط الحياة والصحة لأكثر من 500 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما.

ووجدت النتائج ارتباطا بين الشوكولاتة والجبن وانخفاض خطر الإصابة بأمراض اللثة بنسبة 54%، في حين يرتبط الفول السوداني غير المملح بانخفاض خطر الإصابة بأمراض اللثة بنسبة 71%.

وأوضحت الدراسة إن الأرز ارتبط بانخفاض المخاطر بنسبة 58%.

كما أن القهوة المفلترة تزيد من المخاطر بنسبة 42%، كما بلغت احتمالية المخاطر نسبة 57% في ما يتعلق بالمشروبات المنخفضة السعرات الحرارية، حيث يعتقد أن المواد المضافة في هذه المشروبات قد تكون عاملا مساهما.

وربطت العديد من الدراسات السابقة أمراض اللثة بحالات طبية مقلقة ومهددة للحياة، مثل الإصابة بنوبة قلبية أو غيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية، ومرض ألزهايمر، ومرض السكري والسكتة الدماغية.

علامات أمراض اللثة:

- رائحة الفم الكريهة التي لا تزول حتى بعد تنظيف الأسنان

- وجود طعم كريه في الفم

- احمرار اللثة وانتفاخها

- نزيف اللثة بشكل متكرر ولأسباب بسيطة، مثل تنظيف الأسنان

- إفراز اللعاب بشكل مفرط

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