ما فوائد وأضرار تناول العصائر الطازجة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضح الدكتور أليكسي كابانوف خبير التغذية الروسي أضرار وفوائد العصائر الطازجة والفئات الممنوعة من تناولها.

وعادة لا يضاف السكر إلى العصائر الطازجة، ولكن هناك جانب سلبي للعصير الطازج المركز للغاية والحامض، وخاصة عصير البرتقال، وشربه على معدة فارغة أمر سيء.

كما أن شرب هذه العصائر قد يسبب زيادة أمراض الجهاز الهضمي المزمنة ومستوى حموضة المعدة، وفقا لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

كما أن تناول الفواكه الكاملة مفيد جدا لميكروبيوم الأمعاء، وذلك لأن الجسم يحصل على الألياف الغذائية أيضا وليس الفركتوز وحده والجسم يمتص الألياف ببطء ما يحقق فائدة أكبر.

ويؤدي تناول العصائر الطازجة إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم والإصابة بداء السكري، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من هذا المرض، فإن ارتفاع مستوى السكر عندهم أمر مرفوض.

وقد يزيد مستوى السكر في الدم عند تناول العصير الطازج، لأنه يحتوي على الفركتوز فقط ولا يحتوي على الألياف الغذائية، لذلك يمتص فورا.

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