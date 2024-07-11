لا تتجاهلها.. علامة تظهر على الجلد تنذر بالإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف طبيب الأمراض الجلدية الأمريكي سكوت والتر علامة جلدية غير معروفة تظهر على الجلد تنذر باضطراب داخلي يتسبب في سرطان صامت.

وقال طبيب الأمراض الجلدية في فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق تيك توك يجب على الأشخاص أن يكونوا على دراية بخطورة النمو السريع لشعر أبيض ناعم في أماكن تكون عادة خالية من الشعر، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

وقال إن نمو هذا الشعر الغريب يعني الإصابة بحالة جلدية نادرة تسمى "فرط الشعر الزباني المكتسب" أو "لانوغو "، أي نمو شعر أبيض ناعم يشبه شعيرات الرضع بعد الولادة، لكن عند البالغين يكون نمو هذه الشعرات بمثابة ورم بعد ضطراب هرموني سببه سرطان داخلي.

والانوجو ينمو على الأذنين والخدين والأنف ويمكن ربطه بعدة أنواع من السرطان مثال: الرئة، والثدي، والرحم، والقولون، والمستقيم، والجهاز الهضمي، والمسالك البولية، والمبيض.

وأوضح أن الخطورة تزداد بسبب تجاهل هذا الشعر. واستدرك بالقول: "لكن بعد عامين على أبعد تقدير شُخصت إصابات العديد ممن تجاهلوا هذا النوع من الأعراض واكتشفوا إصابتهم بالسرطان".

وكشف الطبيب عن حالة امرأة، 68 عاماً، تجاهلت هذه العلامة الجلدية التي حذر منها الطبيب والتر من خطورتها.

وفي البداية، شعرت بحرارة شديدة في لسانها، مع ظهور شعر ناعم أبيض على وجهها، وبعد خضوعها للفحوصات الهرمونية شخصت إصابتها بسرطان في المعدة.

وبعدما خضعت للعلاج توقف نمو الشعر عن وجهها، وهو ما لاحظه الأطباء في عشرات الحالات التي عالجوها لمصابين بالسرطان.

@denverskindoc Baby hair aka Lanugo as an adult? #whatsonmyskin #lanugo #lanugohair #medicine #acquiredhypertrichosislanuginosa #paraneoplastic #interesting #todayilearned #babyhair ♬ original sound - Dr. Scott Walter | Derm

@denverskindoc Baby hair aka Lanugo as an adult? #whatsonmyskin #lanugo #lanugohair #medicine #acquiredhypertrichosislanuginosa #paraneoplastic #interesting #todayilearned #babyhair ♬ original sound - Dr. Scott Walter | Derm

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