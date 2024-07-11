احذر اصطحاب هذه الفاكهة على متن الطائرة.. تسبب حرائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يتم تحذير المسافرين من نوع فاكهة معين يحظر حمله على متن الطائرات أو وضعها في الأمتعة، نظرا لقدرتها على "الاشتعال تلقائيا".

وفقًا لأحدث قائمة للمواد المحظورة على متن الرحلات الجوية التي أعدتها رابطة النقل الجوي الدولي (IATA)، فإن أحد الأطعمة المحظورة على متن الرحلات الجوية هو "جوز الهند"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

لحم جوز الهند المجفف الموجود بداخل الفاكهة والذي يسمى "كوبرا"، هو الذي قد يسبب المشكلات.

ويحتوي لحم جوز الهند على كمية كبيرة من الزيت، ما يجعله قابلا للاشتعال ويشكل خطرا محتملا للحرائق، لذا لا يُسمح بنقله في الأمتعة اليدوية.

وبناءً على ذلك، حظرت معظم شركات الطيران تناول جوز الهند بسبب مخاطر الحرائق التي يشكلها، والاستثناء الوحيد لهذه القاعدة ينطبق على منتجات جوز الهند المعبأة في المتاجر.

وتصنف منظمة النقل الجوي الدولي جوز الهند المجفف ضمن فئة المواد الخطرة الرابعة، حيث تشير إلى أنه مادة صلبة قابلة للاشتعال.

كما يصنف جوز الهند المجفف على أنه عرضة للتسخين التلقائي في ظل الظروف العادية التي تحدث أثناء النقل الجوي.

ويعتبر جوز الهند المجفف قابلا للاشتعال إلى درجة أنه يتشابه مع مواد أخرى مثل: أعواد الثقاب، ومساحيق المعادن، وبطاريات الصوديوم الموجودة على قائمة البضائع الخطرة لدى اتحاد النقل الجوي الدولي.

وأدرجت هيئة الطيران المدني لحم جوز الهند سريع الاشتعال ضمن المواد والأغراض المحظور حملها في الأمتعة اليدوية، وتشمل المواد الأخرى:

الأكسجين السائل

أجهزة مذهلة

الذخيرة

البنادق والأسلحة النارية وجميع الأجهزة الأخرى التي تطلق المقذوفات، بما في ذلك النسخ المقلدة.

مواقد التخييم

موازين الحرارة الزئبقية

المتفجرات بما في ذلك الألعاب النارية

الأدوات الحادة بما في ذلك مضارب البيسبول وقضبان الصيد

المواد الكيميائية أو السامة

الأدوات بما في ذلك المثاقب والمخلات

الأشياء الحادة مثل: السكاكين وشفرات الحلاقة

لوحات الطفو

حقيبة سفر مزودة ببطارية

بوبرس حزب

خراطيش الطباعة والحبر التي يزيد وزنها عن 500 جرام

أشياء يمكن إحضارها مع المسافرين دون أي قيود:

الخبز، ولكن ليس السندويتشات المملوءة باللحوم أو منتجات الألبان

كعك بدون كريمة طازجة

بسكويت

الشوكولاتة والحلويات، ولكن ليس تلك المصنوعة من الكثير من مكونات الألبان غير المصنعة

المكرونة الغير محشية باللحم

الحساء المعبأ والمرق والنكهات

المنتجات النباتية المعالجة والمغلفة، مثل: السلطات المعبأة والمواد النباتية المجمدة

اقرأ أيضًا

"دايما دموع".. لماذا تبكي الأنثى كثيراً؟.. اعرف السر

نتقاما منه.. رجل يعض ثعبانا بعد تعرضه للدغة - وهذا ما حدث (فيديو)

8 علامات تدل على أنك محسود.. وهكذا تحمي نفسك

هل تسبب القهوة ارتفاع السكر والكوليسترول؟.. مفاجأة غير متوقعة

طبيب يكشف أولى علامات الإصابة بسرطان المعدة