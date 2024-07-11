رائحة البول الكريهة.. علامة تحذيرية لإصابتك بهذه الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

البول الصحي لا ينبغي أن يكون له رائحة قوية، ولكن في بعض الأحيان قد يكتسب البول رائحة بسبب الجفاف أو التهاب المثانة.

والتهاب المثانة هي عدوى المسالك البولية التي يمكن أن تؤدي إلى:

ألم أو حرقة عند التبول

الحاجة إلى التبول بشكل متكرر وعاجل أكثر من المعتاد

بول داكن أو ذو رائحة قوية

ألم أسفل البطن

وعادة ما يحدث التهاب المثانة بسبب دخول البكتيريا من البراز إلى الأنبوب "الإحليل" الذي يحمل البول خارج الجسم، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتشمل العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى دخول البراز إلى مجرى البول ما يلي:

ممارسة الجنس

مسح المؤخرة من الخلف إلى الأمام

القسطرة البولية (أنبوب في المثانة يستخدم لتصريف البول)

الحالات التي تسد المسالك البولية، مثل حصوات الكلى

الحمل

الحالات التي تجعل من الصعب إفراغ المثانة بالكامل، مثل: تضخم غدة البروستاتا عند الرجال

فترة انقطاع الطمث

مرض السكري

ضعف الجهاز المناعي

علاوة على ذلك، يمكن لبعض الأطعمة أيضا أن تسبب رائحة البول، مثل: الثوم والهليون والقهوة.

ورائحة البول لا تعتبر عادة أمرا سيئا إلا إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى.

وقد يشير البول ذو الرائحة الكريهة المصحوب بـ "دم في البول" أو "إحساس بالحرقان" أو "الذهاب بشكل متكرر إلى المرحاض" إلى وجود مشكلة.

ومع ذلك، فإن التغيرات في الرائحة يمكن أن تكون مؤشرا على وجود مشكلة صحية خطيرة.

على سبيل المثال، يمكن أن تكون الرائحة القوية للأمونيا علامة على التهاب المسالك البولية أو الجفاف.

وقد يكون سبب الرائحة السمكية المميزة هو التهاب المهبل الجرثومي (BV) عند النساء.

وتشمل أعراض التهاب المهبل الجرثومي: الإفرازات المهبلية غير عادية وتكون (رمادية اللون، رقيقة، ومائية) ذات رائحة سمكية قوية، خاصة بعد ممارسة الجنس.

وهذه الحالة لا تكون خطيرة عادة، ولكنك ستحتاج إلى العلاج بالمضادات الحيوية إذا كنت تعاني منها.

وغالبا ما يحدث "البول ذو الرائحة الحلوة" عندما يكون هناك الكثير من السكر في البول، والذي يمكن أن يكون علامة على مرض السكري غير المنضبط.

3 روائح قد تشير إلى وجود مشكلة صحية خطيرة:

رائحة الأمونيا القوية.

رائحة سمكية مميزة.

بول ذو رائحة حلوة.

وفي بعض الأحيان تختفي الرائحة الكريهة في البول من تلقاء نفسها، وذلك في الغالب عندما تكون ناجمة عن الجفاف أو تناول شيء ما.

لذا يجب استشارة الطبيب إذا لاحظت أي تغييرات غير عادية في البول.

اقرأ أيضًا

"دايما دموع".. لماذا تبكي الأنثى كثيراً؟.. اعرف السر

نتقاما منه.. رجل يعض ثعبانا بعد تعرضه للدغة - وهذا ما حدث (فيديو)

8 علامات تدل على أنك محسود.. وهكذا تحمي نفسك

هل تسبب القهوة ارتفاع السكر والكوليسترول؟.. مفاجأة غير متوقعة

طبيب يكشف أولى علامات الإصابة بسرطان المعدة