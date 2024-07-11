4 أعراض تشبه الأنفلونزا تنذرك بمرض قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حذرت هيئة الخدمات الصحية البريطانية من أحد الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بمرض معدي شائع.

وأوضحت الهيئة أن الطفح الجلدي الدائري أو البيضاوي حول لدغة القراد قد يكون علامة مبكرة على مرض لايم، وهو عدوى بكتيرية تنتقل عن طريق القراد المصاب، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ويمكن أن يساعد التشخيص المبكر في العلاج، لذا إذا لاحظت هذه الأعراض، فيجب استشارة الطبيب فورا.

وقد يظهر الطفح الجلدي في منطقة مركزية أغمق أو أفتح ويمكن أن ينتشر بمرور الوقت، وعادة لا يكون ساخنا ولا يسبب الحكة، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون مسطحا أو بارزا، ويظهر باللون الوردي أو الأحمر أو الأرجواني على الجلد الأبيض، أما على الجلد البني والأسود، قد يكون من الصعب اكتشاف الطفح الجلدي وقد يبدو مشابها للكدمة.

وقد يستمر الطفح الجلد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بعد لدغة قرادة مصابة، وعادة ما يظهر خلال أسبوع إلى أربعة أسابيع.

ما هي الأعراض الأخرى لمرض لايم؟

قد يعاني بعض الأفراد من أعراض تشبه الأنفلونزا بعد أيام أو أسابيع قليلة من تعرضهم للدغة قرادة مصابة، وقد يشمل ذلك:

ارتفاع درجة الحرارة أو الشعور والرعشة

صداع

آلام العضلات والمفاصل

التعب وفقدان الطاقة

وتظهر أعراض أكثر شدة لدى بعض الأشخاص المصابين بمرض لايم بعد أشهر أو سنوات، وقد تشمل هذه الأعراض الأكثر شدة ما يلي:

ألم وتورم في المفاصل

مشكلات الأعصاب مثل:

الألم أو الخدر

مشكلات قلبية

مشكلات في الذاكرة أو التركيز

وفي بعض الأحيان يمكن تشخيص هذا المرض بشكل خاطئ على أنه حالات ذات أعراض متشابهة أو متداخلة مثل: متلازمة التعب المزمن والاكتئاب والألم العضلي الليفي والتصلب المتعدد.

كيف يمكن إزالة القراد بأمان؟

-استخدم ملقطا رفيعا أو أداة لإزالة القراد، يمكنك شراؤها من بعض الصيدليات والأطباء البيطريين ومتاجر الحيوانات الأليفة.

-امسك القراد بالقرب من الجلد قدر الإمكان.

-اسحبه ببطء إلى الأعلى، مع الحرص على عدم الضغط على القراد أو سحقه، وتخلص منه بعد إزالته.

-قم بتنظيف مكان العضة بمطهر أو بالماء والصابون.

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