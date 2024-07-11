دون أدوية.. علاج سحري لـ "الدوخة عند الوقوف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني الكثير من الأشخاص من الدوار عند الوقوف، وهو عرض شائع ناتج عن انخفاض ضغط الدم بشكل سريع بعد الجلوس أو الاستلقاء.

ويُعرف هذا الانخفاض باسم "انخفاض ضغط الدم الانتصابي"، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

أعراض انخفاض ضغط الدم الانتصابي:

الدوار عند الوقوف بعد الجلوس أو الاستلقاء.

الرؤية الضبابية (زغللة العين).

الضعف.

فقدان الوعي (الإغماء).

التشوش.

الغثيان.

العلاج بتمارين عضلية بسيطة

توصلت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Heart Rhythm Journal" الطبية، إلى أن تمرينين بسيطين للعضلات يمكنهما الحد من أعراض انخفاض ضغط الدم الانتصابي بشكل فعال.

شملت الدراسة 22 امرأة شابة لديهن تاريخ مرضي مع انخفاض ضغط الدم الانتصابي، وتم اختبار التمرينين التاليين:

رفع الركبتين بشكل متكرر أثناء الجلوس لمدة 30 ثانية قبل الوقوف.

عبور الساقين لمدة 30 ثانية بعد الوقوف.

وراقب الباحثون معدل ضربات قلب المشاركات وضغط الدم أثناء التجارب، وطُلب من المشاركون الإبلاغ عن أي أعراض انخفاض ضغط الدم الانتصابي.

وأظهرت النتائج أن كلا التمرينين قلل بشكل كبير من الانخفاض المؤقت في ضغط الدم، ومن أعراض انخفاض ضغط الدم الانتصابي.

وتقول الباحثة نازيا شيخ من جامعة كالجاري في كندا: "بفضل سهولة تنفيذها، يمكن للمرضى استخدام هذه التمارين في أي وقت ومن أي مكان للتخفيف من أعراض انخفاض ضغط الدم الانتصابي".

ووفقا لموقع "mayoclinic"، هناك عدة نصائح للوقاية من انخفاض ضغط الدم الانتصابي:

شرب الكثير من السوائل.

التقليل من تناول الملح.

ارتداء الجوارب الضاغطة.

الوقوف ببطء بعد الجلوس أو الاستلقاء.

الحد من الكحول.

تجنب تناول الكافيين.

ممارسة الرياضة بانتظام.

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