فيديو| مُعلم يوبخ اللاعب الشهير "مبابي" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم يُظهر معلمًا وهو يُوبّخ اللاعب الفرنسي الشهير كيليان مبابي، عندما كان طالبًا، لحثه على التركيز على الدراسة، قائلاً: "كرة القدم لن تطعمك خبزًا.. إنها مضيعة للوقت والجهد".

ووفقا لما نشرعبر منصة إكس حاليا تويتر سابقا، يظهر في الفيديو المعلم وهو يتحدث إلى مبابي، الذي كان طفلًا في ذلك الوقت، قائلاً: "كيليان، أنت ذكي جدًا، وعليك التركيز على دراستك، كرة القدم لن تطعمك خبزًا إنها مضيعة للوقت والجهد، إذا تبقى تلعب كرة قدم ستظل في نفس مكانك."

وبالفعل، لم يستمع مبابي لنصيحة معلمه، وواصل شغفه بكرة القدم، ليصبح واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم.

يُذكر أن مبابي يحصل حاليًا على راتب يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو صافيًا في الموسم الواحد، ما يجعله أحد أعلى اللاعبين أجراً في العالم.

أثارت هذه الفيديو ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر بعض المعلقين عن أسفهم لعدم استماع مبابي لنصيحة معلمه، بينما أشاد آخرون بإصرار مبابي على تحقيق حلمه.