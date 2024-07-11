تصرف جنوني لحكم برازيلي في مباراة.. سحب مسدسًا في وجه لاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

شهدت مباراة في دوري الهواة بمدينة فيتوريا البرازيلية حادثًا مروعًا، حيث أقدم حكم المباراة على سحب مسدسه في وجه أحد اللاعبين بعد تعرضه للضرب.

ووفقًا لمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أشهر الحكم البطاقة الصفراء لأحد اللاعبين، ما أثار غضب اللاعب الذي قام بالاعتداء على الحكم بالضرب.

سارع الحكم إلى سيارته، واستخرج مسدسًا، وحاول ملاحقة اللاعب، لكن أحد المتواجدين في الملعب تمكن من إيقافه ومنعه من القيام بأي تصرف متهور.

أثارت هذه الواقعة استياءً واسعًا في الوسط الرياضي البرازيلي، ودعت العديد من الجهات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الحكم.