احذر أعراض 5 أنواع لـ الصداع.. متى تذهب إلى الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشف أحد كبار الصيادلة في بريطانيا عن خمسة أنواع مختلفة من الصداع وكيفية التمييز بينها للحصول على علاج فعال.

وصنف جورج ساندو، نائب مدير الصيدلة في شركة Well Pharmacy، خمسة أنواع من الصداع التي يعاني منها الناس بشكل شائع، بحسب express.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، هناك عشرة أسباب رئيسية للصداع العادي والنصفي، حسبما أفاد موقع برمنجهام لايف .

فيما يلي، يوضح ساندو الأنواع الخمسة من الصداع، وأعراضها، وما يجب عليك فعله إذا كنت تعاني من أحدها:

لديك صداع بالرأس

الصداع الناتج عن التوتر شائع جدًا ويحدث غالبًا بسبب التوتر واضطرابات النوم والكافيين.

تشمل الأعراض الشعور بألم في جانبي الرأس أو الوجه أو الرقبة، والشعور بالضغط أو الشد حول الرأس، غالبًا ما تكون المنطقة المصابة مؤلمة، وقد يزداد ألم الرأس عند لمسها.

العلاجات: مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية مثل الإيبوبروفين أو الباراسيتامول.

يمكن لطبيب صيدلي أيضًا نصح المرضى بالحفاظ على وضعية جيدة، وإدارة التوتر من خلال تقنيات الاسترخاء، وأخذ فترات راحة منتظمة إذا كانوا يعملون على الشاشات، والبقاء رطبًا.

الصداع النصفي

يتميز الصداع النصفي عادة بصداع شديد مع ألم نابض في أحد الجانبين، وعادة ما يكون أكثر شدة من الصداع العادي ويأتي في شكلين - مع هالة وبدونها.

الصداع النصفي مع الهالة

يمكن أن يكون الصداع النصفي المصحوب بهالة مزعجًا بشكل خاص للمصابين به، حيث تشمل الأعراض اضطرابات بصرية (أضواء وامضة، بقع عمياء)، وخدر أو وخز، وصعوبة في الكلام، تليها صداع مع ألم نابض، لا ينبغي أن تستمر الهالة لأكثر من ساعة.

العلاجات: يمكن للطبيب الصيدلي أن يوصي بمسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية وأدوية مضادة للغثيان إذا لزم الأمر، ولكن قد يحتاج البعض إلى الذهاب إلى طبيب للحصول على أدوية بوصفة طبية.

يمكن للطبيب أيضًا نصح العملاء بالاحتفاظ بمذكرات للصداع النصفي للمساعدة في تحديد محفزات الصداع النصفي وبالتالي تجنبها، والتي قد تكون بالنسبة لبعض الأشخاص أطعمة معينة.

الصداع النصفي دون هالة

الصداع النصفي دون هالة يشبه الصداع النصفي مع الهالة، والذي يحدث غالبًا بسبب التوتر، والتغيرات الهرمونية، وبعض الأطعمة أو المشروبات.

تشمل الأعراض صداعًا متوسطًا إلى شديد على جانب واحد من الرأس، وحساسية للضوء والصوت والروائح، والغثيان أو القيء.

العلاجات: على غرار الصداع النصفي المصحوب بهالة، يمكن لمسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية والأدوية المضادة للغثيان أن تساعد في تخفيف انزعاج المريض.

يمكن للطبيب الصيدلي أن ينصح المرضى بالحفاظ على عادات النوم والأكل المنتظمة، والبقاء رطبًا وتجنب المحفزات المعروفة

الصداع العنقودي عبارة عن نوبات شديدة من الألم يمكن أن تستمر لفترات طويلة، يمكن أن تحدث هذه النوبات الشديدة عدة مرات في اليوم وتستمر لأسابيع أو حتى أشهر.

تشمل الأعراض الأولية إحساسًا حادًا وشديدًا بالحرق أو الوخز يتركز عادةً حول عين واحدة، ما قد يؤدي إلى سيلان الدموع، كما أن الغثيان شائع أيضًا، وقد يبدأ الصداع وتتوقف فجأة، وتستمر من 15 دقيقة إلى ثلاث ساعات.

لا يزال السبب الدقيق غير معروف، ولكنها أكثر انتشارًا بين الرجال في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، وخاصةً إذا كان هناك تاريخ عائلي، يمكن لبعض المصابين تحديد المحفزات مثل التدخين واستهلاك الكحول والعطور والروائح القوية الأخرى.

العلاج: إذا اشتبه شخص ما في أنه يعاني من صداع عنقودي ولم توفر له مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين أي راحة، فيجب عليه استشارة طبيبه العام.

على الرغم من عدم وجود علاج للصداع العنقودي، فقد يقترح الطبيب المتخصص علاجات لتخفيف الأعراض ومنعها.

صداع الجيوب الأنفية

تنتج صداع الجيوب الأنفية عن التهاب الجيوب الأنفية، وعادة ما يكون ذلك بسبب عدوى، وتشمل الأعراض الألم والتورم والحساسية حول الخدين أو العينين أو الجبهة.

قد تشمل الأعراض الإضافية انسداد الأنف، وانخفاض حاسة الشم، وإفرازات مخاطية خضراء أو صفراء من الأنف، وارتفاع في درجة الحرارة.

العلاجات: التهاب الجيوب الأنفية هو حالة يمكن علاجها من خلال خدمة الصيدلة أولاً، تشمل العلاجات المتاحة دون وصفة طبية مزيلات الاحتقان، وبخاخات الأنف المالحة، ومضادات الهيستامين إذا كانت الأعراض مرتبطة بالحساسية، ومسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية.

يمكن للطبيب الصيدلي أيضًا نصح المرضى بالبقاء رطبين وتطبيق كمادات دافئة على المنطقة المصابة.

- متى يجب عليك طلب المشورة الفورية من طبيب؟

بعد تحديد هذه الأشكال الأكثر شيوعًا للصداع، من المهم أن تعرف متى يجب عليك طلب المشورة من طبيبك، خاصة إذا لم تنجح هذه العلاجات.

إذا كنت أنت أو طفلك يعاني من صداع شديد و:

ألم الفك عند الأكل

عدم وضوح الرؤية أو ازدواجيتها

فروة رأس مؤلمة

خدر أو ضعف في الذراعين أو الساقين

صداع يوقظهم في الليل/الصباح

صداع ناتج عن السعال أو العطس أو الانحناء أو يزداد سوءًا

صداع مع الحول (حيث تشير العيون في اتجاهات مختلفة) أو عدم القدرة على النظر إلى الأعلى

في الحالات الأكثر صعوبة، يجب ألا تتردد في التوجه إلى المستشفى إذا كان لديك:

إصابة في الرأس - على سبيل المثال، من السقوط أو حادث

صداع يأتي فجأة ويسبب ألمًا شديدًا

مشاكل مفاجئة في التواصل، أو تذكر الأشياء، أو البلع، أو التوازن، أو المشي

المعاناة من فقدان البصر

تشعر بالنعاس أو الارتباك

ارتفاع شديد في درجة الحرارة وأعراض التهاب السحايا

الجزء الأبيض من العين أحمر

صداع يبدأ خلال 5 أيام من إصابة الرأس

إن فهم أنماط الصداع لديك ومحفزاته وأعراضه سيكون مفيدًا للغاية لمساعدتك على اتخاذ التدابير الوقائية لتقليل تكرار وشدة النوبات المستقبلية.

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